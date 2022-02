Rocío Flores rompe con su novio, Manuel Bedmar, tras seis años de relación

Rocío Flores y su novio, Manuel Bedmar, han puesto fin a su relación sentimental tras casi seis años de relación, tal y como ha podido saber en exclusiva SEMANA por fuentes familiares de la protagonista. El motivo no es otro que un desgaste por parte de la hija de Antonio David, quien simplemente se ha desenamorado de la que hasta hace días era su pareja. No existen terceras personas.

Parecían una de las relaciones más consolidadas de la crónica rosa, hasta el punto de que en 2020 empezaron una nueva etapa juntos y se compraron una casa en una exclusiva urbanización de Málaga. Sin embargo, fue el pasado mes de septiembre cuando los problemas y las diferencias comenzaron entre ambos, cuando la colaboradora de ‘El Programa de Ana Rosa’ comenzó a darse cuenta de que se siente muy cómoda en Madrid con la vida que esta gran ciudad le ofrece.

Manuel ha hecho todo lo posible para salvar la relación con Rocío Flores

Las ofertas de trabajo y el círculo de amistades con el que cuenta le han llevado a replantearse su futuro en la Costa del Sol. Se trata de un plan de vida en el que no termina de encajar Manuel Bedmar, un chico muy familiar que aspira a llevar un estilo de vida más tranquilo. El joven, que se tatuó hace menos de un año el nombre de ‘Rocío’, ha hecho todo lo posible por salvar la relación.

Se trata de una situación muy complicada ya no solo para Rocío y Manuel, sino también para sus respectivas familias, que están muy unidas entre sí. El malagueño es uno más entre los Flores-Moreno y viceversa, tal y como se ha podido comprobar públicamente en numerosas ocasiones. Mientras que Rocío se siente muy vinculada a su cuñada pequeña, a la que llama ‘tata’, la relación que David Flores mantiene con Manuel es igual de intensa y especial.

La última vez que la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores publicó una imagen junto a Manuel Bedmar en las redes sociales fue el 27 de julio de 2021. Han pasado casi siete meses de aquel vídeo en el que la joven presumía orgullosa de la nueva sonrisa de su chico, quien gracias a la popularidad adquirida a raíz de su noviazgo, se hacía un tratamiento dental en una clínica madrileña.

Lo cierto es que, dada la frenética actividad de Rocío tanto en las redes como en televisión, llamaba poderosamente la atención que esta llevase tanto tiempo sin enseñar imagen alguna junto a su pareja en Instagram. Era la señal inequívoca de que las cosas no marchaban tan bien como al principio. Tras tomar la decisión de irse a vivir juntos vivieron una auténtica luna de miel en su nuevo nidito de amor, pero los últimos acontecimientos en la familia han supuesto demasiadas emociones para la nieta de ‘la más grande’.

La separación de Antonio David y Olga Moreno y las explosivas declaraciones de Rocío Carrasco en las diversas entregas de ‘Montealto’ han sido dos importantes varapalos en la vida de Rocío Flores. Después de que su madre reconociera en televisión que no piensa volver a hablar de ella en público, se rompía por completo en el programa de Ana Rosa Quintana. «La puerta sigue cerrada. Ya es tarde. Lo tengo presente desde hace muchos años», decía, a lágrima viva. «Para mí lo de ayer no cambia nada. La parte positiva es que si al final se logra dejarme respirar…esa es la parte positiva», añadía. «Estoy cansada de llorar, me veo sometida a una presión que he tocado fondo».