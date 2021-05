Rocío Flores ha respondido a Olga Moreno después de que ella le pidiera perdón por los abrazos que no le había dado durante su vida.

Rocío Flores reveló hace algunas semanas que el hecho de que Olga Moreno se confesara no le hacía bien. Ella y su familia ya están en el punto de mira, por lo que las palabras de la malagueña no hacían otra cosa que ponerles en la picota. Sin embargo, sus últimas declaraciones han ayudado a ponerse mucho más en su piel. La hija de Antonio David comprende que «la mochila» con la que viajó a Honduras es muy dura, por lo que es inevitable que se confiese en ciertos momentos e incluso que se rompa. Justo este jueves volvió a llorar frente a la audiencia al recordar la falta que le hacen los suyos, en especial, Rocío Flores: «Te pido perdón por los abrazos que no te he dado. He estado más pendiente de tu hermano». Unas disculpas que ha escuchado Rocío en el club social de ‘El programa de Ana Rosa’, donde ha dado su opinión.

Tras escuchar a Olga pidiendo perdón también por las veces en las que ha hablado más de la cuenta, Rocío se ha emocionado y ha admitido la falta que le hace la pareja de su padre. Más aún si se tiene en cuenta el tsunami familiar al que están haciendo frente desde que se comenzara a emitir ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. «A mí ella no me tiene que pedir perdón, estoy eternamente agradecida por cómo nos ha cuidado a los tres por igual. Me emociona verla porque cree que tiene culpa, pero yo realmente no lo veo así«, dice Rocío. La joven de 25 años tiene claro que tanto a ella como a David les ha tratado como a su hijos, un gesto que a ella le ha unido a Olga para siempre.

No tiene reparo alguno en admitir lo importante que es para ella la malagueña en su vida, tanto que ahora es el abrazo que más necesita. Son grandes amigas y por supuesto es un hombro en el que apoyarse, tal y como ella misma ha admitido en el magazine. «Es un pilar muy fundamental, el hecho de que ella no esté y con todo lo que está pasando, la echo de menos. Que no me dé un abrazo…«, ha comentado. Para ella hubiera sido menos difícil afrontar esta situación si hubiera tenido cerca a Olga, no obstante, al estar en ‘Supervivientes’ este encuentro tendrá todavía que esperar.

Rocío entiende a la perfección que Olga se confiese sobre su vida, así como sobre algunas de las vivencias que ha tenido. «Yo lo único que le dije fue que se olvidara de lo de fuera, yo no lo voy a criticar, entiendo su posición y con la posición cuando se ha ido a Honduras. Es libre de contar lo que quiera», asegura Rocío Flores. Es la misma para las dos, un complicadísimo momento ante al que ha querido señalar todo lo que hace en la aventura selvática. Olga está muy implicada en el día a día, así como en las pruebas, una actitud que ha querido reivindicar Rocío desde plató. «Está claro que vende lo que está pasando fuera, pero a parte de hablar de su familia hace mil cosas más (…) Olga se ha ido con todo este revuelo que hay aquí fuera. Yo he estado allí y allí las horas son muertas y su cabeza va a 3000 por hora. La mochila no es la misma, hay que entender que explote«, ha finalizado la influencer.