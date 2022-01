Rocío Flores se rompió en directo en ‘El programa de Ana Rosa’ tras confirmarse que su padre había rehecho su vida. Lloró y tuvo excelentes palabras hacia Olga Moreno, a la que estará unida pase lo que pase. Según Rocío, ha sido el día más difícil que ha vivido en televisión para ella, sin embargo, no todo el mundo la creyó. Una de ellas Carmen Borrego, quien lo dijo ante las cámaras sin esconder su opinión. «Nunca ha sido empática, no me sorprende. Sé más cosas de las que digo y no solo de este tema. La gente que es defensa total hacia mi madre, que lo respeto, no tenéis la necesidad de tirarme a mí por tierra. Yo el otro día no lo pasé bien. Pero soy la hija de tu amiga y creo que debes plantearte cosas», ha dicho la hija de Rocío Carrasco muy enfadada.

Cabe recordar las palabras de Carmen Borrego, que en ‘Sálvame’ se mostró muy incrédula con la reacción de Rocío Flores. La joven no pudo contener las lágrimas, pero a Carmen Borrego esta tristeza no le pareció convincente, sino todo lo contrario. «Yo he dejado de creérmelos hace mucho tiempo. No me creo las lágrimas de Rocío Flores, ella sabe mucho más de lo que dice», dijo la hija de María Teresa Campos hace tan solo unos días. «Ellos llevan una familia que no son desde hace mucho tiempo. Y aunque ahora se hayan separado, pueden seguir siendo una familia. Pero la familia perfecta de ‘mi marido, mi marido, mi marido’, eso no. Eso es lo que creo que nos han engañado», añadió. Si bien Carmen tiene claro que Rocío Flores sabía del romance de Antonio David Flores y Marta Riesco, ella ha vuelto a insistir en que tan solo intuía ciertas cosas, no obstante, no tenía datos que confirmaran la historia de amor. Al parecer, «soy la última que se ha enterado en Telecinco de esto parecer ser», ha dicho.

