Ajena a la cena de su madre en Madrid con los compañeros del documental, la joven ha compartido unas palabras en las que hace referencia a «las mayores tristezas».

La emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ ha marcado un antes y un después en la vida de Rocío Carrasco. Contar en primera persona el relato sobre su vida la ha hecho romper una frontera que nunca antes había traspasado. Ahora afronta el futuro con optimismo y está dispuesta a disfrutar de todo lo bueno que la vida le ofrece. Por eso, hace unas horas se dejaba ver rodeada del equipo del documental. Acompañada de Fidel Albiac, así como de Carlota Corredera y David Valldeperas, la hija de Rocío Jurado compartía el pasado miércoles una velada en un restaurante de Madrid. En él celebraban el éxito del documental, ‘En el nombre de Rocío’, cuya segunda parte se emitirá el próximo otoño.

Y mientras Carrasco se divertía en la capital con los redactores, cámaras y miembros del equipo de producción del programa de Telecinco, su hija, Rocío Flores, vivía horas muy distintas. Desde su bonito piso en Málaga compartía imágenes muy familiares de su mascota, de su novio, Manuel Bedmar y de su hermana Lola en las redes sociales. Instantáneas cotidianas de su día a día con sus seres queridos en las que también ha dejado caer una reflexión que le llegaba en forma de mensaje.

Rocío habla de «las personas que han experimentado las mayores tristezas»

«Creo que las personas que han experimentado las mayores tristezas son las que siempre se esfuerzan por hacer felices a los otros«, dice el texto, que ha publicado a través de Stories. «Porque ellas saben en carne propia lo que duele», destaca. Su reflexión se producía casi a la vez que su madre hacía borrón y cuenta nueva con los nuevos amigos que ha hecho a raíz de su histórica docuserie. Un curioso desencuentro entre madre e hija, que ya son la cara A y la cara B de un mismo drama narrado por entregas a millones de espectadores.

Tras el final del documental, la hija de Antonio David Flores intenta por todos los medios mantenerse fuerte. Tanto en sus apariciones en ‘El programa de AR’ como en sus publicaciones en las redes sociales procura mostrarse firme y positiva, pero es inevitable que tenga momentos en los que se quiebre. Hace unos días, sin ir más lejos, se rompía en el plató de ‘Supervivientes 2021’ al hablar de Olga Moreno.

Sus palabras de apoyo a Olga Moreno: «Eres una luchadora»

«¿Sabes por qué yo no la defiendo a muerte como he hecho toda la vida? Si yo no me parto la cara por Olga como he hecho en muchísimas ocasiones es por la situación que tengo fuera…. Estoy en un punto en el que es muy complicado… estar con las cosas de fuera y las cosas de dentro», decía. «Si encima vengo aquí y hay personas que me mezclan una cosa con la otra para mí es muy complicado. Cada vez que se me ha puesto algo de Olga me he partido la cara por ella y lo seguiré haciendo porque así lo siento. Eso es una realidad. Le moleste a quien le moleste. Eso es así. No lo va a cambiar nadie, se ponga quien se ponga por montera».

Este jueves, a través de Instagram, ha vuelto a mandar un mensaje de apoyo a la mujer de su padre. «No he visto nada igual, demuestras cada día que eres una luchadora nata. Orgullosa de ti es poco», ha escrito. No cabe duda de que ahora más que nunca la joven tiene muy claro quiénes son las personas que están de su lado y las que la ayudan a superar el huracán mediático que sigue azotando a su familia.