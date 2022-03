La pasada semana Rocío Flores rompió con Manuel Bedmar. Tal y como publicó SEMANA, su relación terminó por el desgaste y así nos lo confirmaron fuentes de toda solvencia. Tras seis años juntos, la hija de Antonio David Flores y el que había sido su refugio tomaban caminos por separado e incluso se dejaban de seguir en redes sociales, gesto que evidenciaba la situación que existía entre ellos. Poco después de que SEMANA publicara todos estos datos, volvían a ser amigos en sus perfiles, movimientos inexplicables dadas las circunstancias.

Vídeo: Europa Press

Seis días después de aquello, ambos han paseado por las calles de Málaga, demostrando complicidad y buen rollo, aunque no han hecho ninguna declaración sobre el punto en el que se encuentran. Ambos abandonaron la casa que compartían en el mismo coche y posteriormente hablaron y bromearon sobre ciertos asuntos, eso sí, sin querer desvelar cómo están ante la prensa. Quizás sea en los próximos días cuando ella acuda a ‘El programa de Ana Rosa’ y sí cuente cómo está su corazón en la actualidad.

La noticia exclusiva la dio esta revista y, además, fue confirmada por Ana María Aldón, que en ‘Viva la vida’ reveló su separación. Lo que no tenía del todo claro es si en el futuro Rocío Flores y Manuel Bedmar iban a darse una nueva oportunidad, apostando por todo lo que les unió en el pasado. «No sé si será definitivo o habrá sido un enfado. No sabemos si podrán arreglarlo», aseguró la pareja de Ortega Cano, dejando la puerta abierta a una posible reconciliación. Ahora se intentan comportar con normalidad y van juntos en el vehículo de Manuel, lo que deja ver que han acercado posturas una vez más. Han vivido muchas cosas juntos, por lo que es imposible borrar de un plumazo todo lo que han vivido sus últimos seis años. Deben hablar, atar asuntos que tenían pendientes que tenían como, por ejemplo, la casa que tenían en común en la Costa del Sol.

Fue este fin de semana cuando Rocío Flores compartió con sus seguidores su nueva cama de soltera, un área de descanso en la que no contaba con la compañía de Manuel. ¿Habrán reflexionado y habrán decidido intentarlo de nuevo? Con muchas incógnitas sobre la mesa, lo cierto es que Rocío Flores no pasa por un buen momento tampoco en lo familiar. La ruptura definitiva con su madre, Rocío Carrasco, y el hecho de que su padre siempre esté envuelto en polémicas no le está resultando fácil. Se ha visto superada por el escándalo, prueba de ello, que en su última reaparición confesara haber tocado fondo. «Estoy cansada de llorar ya. Me veo sometida a una presión, que ya he tocado fondo. Yo respeto lo que cada persona haga, también me gustaría que se me respetase a mí», relató.

