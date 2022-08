Rocío Flores lleva semanas en el foco mediático por culpa de los rumores que apuntaban a que había roto con su novio, Manuel Bedmar. Sin embargo, han demostrado que siguen juntos. De hecho, ha sido este fin de semana cuando se han dejado ver durante la boda de una pareja de amigos. Rocío y Manuel no han dudado en obviar los rumores y han compartido varias publicaciones juntos. En una de ellas, se dan el beso que confirman que siguen unidos.

La joven posa junto a su novio desmintiendo rumores de ruptura

La pareja no puede ser más clara. Nada de medias tintas. Rocío Flores y Manuel Bedmar se da un beso al lado del coche de los novios. Ambos demuestran que están más unidos que nunca y que van a seguir adelante con su relación. Llevaban días siendo personajes de actualidad por culpa de los rumores que hacían ver que no estaban juntos, pero Rocío dejó claro con una foto de ambos que no era así.