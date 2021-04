Horas después de que Rocío Carrasco diera su entrevista más sincera, su hija, Rocío Flores, reaparece con el semblante serio y escondida tras una gorra

Este miércoles se producía uno de los momentos más esperados: Rocío Carrasco se sentaba en un plató en directo para responder a las preguntas de los periodistas. Tras la emisión de los siete primeros episodios de su docu-serie, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva‘, Rociíto se sentaba en el plató para responder aquellas dudas que se podían haber generado.

Además, respondió al llamamiento público de su hija, Rocío Flores, quien aseguró que le había llamado en diferentes ocasiones sin obtener respuesta. Una versión que la propia Rociíto confirmó. Además, Carrasco habló del brutal episodio tras recibir una «paliza» por parte de su hija. Tan solo horas después de esta entrevista, Rocío Flores ha reaparecido con el semblante serio por las calles de Málaga.

Rocío Flores sale de casa con su novio, escondida tras una gorra

A primera hora de la mañana de este jueves, Rocío Flores salía de su casa de Málaga acompañada de su novio, Manuel Bedmar. La pareja ha salido para hacer algunos recados y se han encontrado con los medios de comunicación en las puertas de su casa. La joven, que llegó este miércoles a Málaga para estar con los suyos en un día clave como fue el de ayer, ha reaparecido camuflada tras una gorra. A pesar de que el cielo estaba nublado en la ciudad andaluza, Rocío ha elegido esconderse tras este accesorio y así intentar pasar desapercibida.

A pesar de que no ha dejado ver mucho de ella, ya que además lucía la mascarilla obligatoria, se podía entrever el semblante serio de la colaboradora de televisión. Después del duro testimonio de su madre, Rocío Flores sale a la calle sin querer hacer declaración alguna sobre lo que Carrasco contó horas antes. Arropada por su novio, ha confesado que «yo lo siento pero no voy a decir nada». A pesar de no querer decir nada, su cara era el vivo reflejo de la preocupación y el dolor. Puedes ver el vídeo de su reaparición, a continuación. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Europa Press

Rocío Flores confesó que no había mantenido contacto con su madre

Precisamente horas antes de la entrevista de Rocío Carrasco, su hija se sentaba en el plató de ‘El programa de AR’ donde colabora. La joven reveló que a pesar del llamamiento público a su madre el pasado viernes, no había mantenido contacto con ella. Rociíto no le había devuelto las llamadas. Una declaración que horas más tarde su madre confirmaría asegurando que no se sentía preparada para ello. «No estoy preparada para hablar con ella por teléfono y creo que ella tampoco», respondía Carrasco durante su entrevistas. A pesar de esto, aseguró que el vínculo entre madre e hija jamás va a desaparecer.