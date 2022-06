Ortega Cano ha dado un puñetazo sobre la mesa. No quiere que se siga levantado la alfombra, mucho menos que lo hagan algunos de sus familiares. Que ni Gloria Camila ni Ana María Aldón cuenten nada sobre el matrimonio, tampoco sobre problemas que el diestro quiere que se queden y se traten en casa. De hecho, insiste en que su salud es delicada y que solo por eso espera que el resto respete su deseo: «Estoy regular de salud y un día me va a dar un patatús». De momento, ambas han aceptado su decisión, siendo un día después de esta explosiva llamada cuando Rocío Flores se ha pronunciado al respecto. Sin pelos en la lengua y demostrando la sinceridad que le caracteriza, la nieta de Rocío Jurado se ha mostrado comprensiva con Ortega Cano. «Demasiado ha tardado en hacerlo», ha espetado.

Aunque entiende perfectamente que Ortega Cano, a quien ella adora, quiera frenar estas informaciones y, por fin, vivir tranquilo, considera que en vez de llamar a ‘Ya son las ocho’, donde colabora su hija, debería de haber llamado a ‘Viva la vida’. «Bajo mi opinión, esa llamada tenía que haberse producido en ‘Viva la vida’ que es donde trabaja su mujer, quien ha dado pasos al frente mediante exclusivas hablando de su familia», ha dicho Rocío Flores. De este modo, saca la cara por su tía, Gloria Camila, quien cree que sí se ha mantenido al margen en muchas ocasiones y quien en otras tantas ha aplacado los ánimos, en vez de avivar la llama. «En mi opinión, tendría que decirlo donde trabaja Ana María, porque Gloria siempre ha dicho que quería parar todo esto y hablar las cosas en casa, que es donde se tienen que solucionar estos temas», ha continuado.

Cabe recordar que esta llamada se producía este lunes 21 de junio. El torero se niega a estar en frente de ningún enfrentamiento entre Ana María Aldón y Gloria Camila y lo ha dejado claro en pleno directo en televisión: «Estoy cansado ya, estoy agotado por ser buena persona. No se puede ser tan buena persona como yo soy. Es la primera vez que digo esto. Pido a todos los míos primero, a Gloria que la quiero a morir, a mi mujer, que la quiero a morir, a mi niño que está en casa. Quiero que me dejen que yo haga mi vida». Se mostró visiblemente enfadado y pidió tanto a su mujer como a su hija que dejaran de hablar de él: «Me tenéis que respetar, soy un hombre que respeta mucho a los medios. Pido a mi hija, a mi mujer y a todo el mudo que me dejen vivir tranquilo, que dejen de hablar de mí. Yo las aplaudo y estoy con ellas, con una y con otra para que estén contentas. Pero que me dejen a mi vivir».

Gloria Camila se defendió y aclaró que ella no había formado parte de los últimos escándalos, al menos, no la que lo había propiciado. «Yo no he hablado de nada, solo he respondido cuando me han preguntado. Entiendo que me haya tocado a mí, pero no he participado en nada… Soy la primera que digo que las cosas del matrimonio se tienen que hacer en casa», apuntó.