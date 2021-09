Rocío Flores ha reaccionado en sus redes sociales a la victoria de Antonio David Flores en su juicio contra ‘Sálvame’, pues tendrán que pagarle 80.000 euros

Antonio David Flores ha recibido la mejor de las noticias este viernes. El colaborador ha ganado la demanda que interpuso a ‘Sálvame’ tras su despido, por lo que ‘La Fábrica de la tele’ deberá de pagarle más de 80.000 euros. Consideran que este despido es nulo y que se vulneró su derecho al honor, una victoria que no solo ha celebrado él sino también su familia más cercana. «Esta mañana ha sido una fiesta», decía el malagueño a primera hora. Así lo han vivido también aquellos que más le quieren, entre ellos, su hija Rocío Flores, que no ha escondido su alegría en sus redes sociales. «Enhorabuena jefe, los que hemos vivido contigo esto, sabemos lo importante que es esta noticia para ti a nivel personal. Paso a paso. Siempre», dice.

Este paso supone un chute de energía para la familia, pues desde el pasado mes de marzo comenzó una pesadilla para ellos. Nada ha vuelto a ser lo mismo desde que comenzara la docuserie. De repente, se convirtieron en el centro de la polémica y no dejaron de recibir críticas, llegando incluso a empapelar su barrio con carteles que le acusaban de maltratador. De la noche a la mañana pasó a vivir un infierno, no obstante, Antonio David no se ha quedado de brazos cruzados y se ha reunido con sus abogados para denunciar todo aquello que manchaba su nombre. Esta sentencia de más de 20 folios devuelve la ilusión a Antonio David Flores, pues en ella la magistrada insiste en el riesgo que existe en llamar maltratador a alguien contra el que no hay sentencia. Además, inciden en que al comunicar su despido en televisión «hubo intención de hacer un juicio paralelo», por lo que han tomado la decisión de condenar a la productora. Este triunfo es compartido y se vuelve a hacer evidente con el post que ha publicado Rocío Flores en su cuenta de Instagram. En ella ha incluido varios corazones azules, la seña de identidad de ‘la marea azul’, el movimiento de apoyo a los Flores.