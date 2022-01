Rocío Flores ha afirmado al comienzo de la sección del club social en ‘El programa de Ana Rosa’ que se encontraba bien y feliz. Sin embargo, sus compañeros, quienes bien la conocen, le han preguntado si esa afirmación era cierta. Tras desvelar que este año, a pesar de la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno, todos habían pasado la Nochevieja juntos, la joven se ha roto. Sin poder reprimir las lágrimas, la nieta de Rocío Jurado ha explicado qué es lo que verdaderamente le produce mayor dolor y sorpresa de su madre, con la que este año tampoco ha mantenido ningún contacto. «Lo que me da pena es que mi madre permita que sus compañeros de ‘Sálvame’ hablen de mí como hablan, que mi propia madre permita eso», ha dicho este lunes.

Eso sí, no ha entrado en detalles acerca de qué insinuaciones o declaraciones son las más dolorosas para ella de las dichas en el programa vespertino. A pesar de que Rocío Carrasco trabaja de forma puntual en ‘Sálvame’, lo cierto es que, al menos en directo, nunca ha frenado a sus compañeros en lo que respecta a su hija Rocío Flores, algo que ella echa de menos. No obstante, no son las únicas palabras que ha pronunciado en referencia a su madre, pues también le ha tendido una mano este 2022 para que, de una vez, acerquen posturas. «A mí mi madre me duele, el día que ella quiera aquí estamos…si quiere, si no quiere mucho no puedo hacer. No me voy a ir nunca, a pesar de que no estoy de acuerdo con muchas cosas que se están permitiendo», ha insistido. La hija de Antonio David tampoco aprueba el hecho de que se grabe una docuserie que cuenta tantos secretos de su familia, aunque ella sería capaz de mirar hacia un lado y reconciliarse con su madre.

«La quiero porque es mi madre. No me hace falta que sea Navidad para echarla de menos, no me sorprende y estoy acostumbrada. Estoy triste, pero quiero empezar el año bien. Ha sido el peor año de mi vida, quiero avanzar», ha añadido. Todavía es pronto para saber si Rociito se plantea pasar página y comenzar de cero junto a sus hijos, aunque cuando ha sido preguntada por ello siempre ha revelado que aún no está preparada. Si bien Rocío le ha tendido una mano en televisión más de una vez a su madre, de momento, este encuentro no se ha producido. Este doloroso relato llega después de que Rociito fuera preguntada en plena calle por su deseo de cara al próximo año, ya que no pedía ningún cambio y tampoco hacía mención a sus hijos. «Virgencita que me quede como estoy», espetó. Sus palabras no han sido del todo entendidas por su hija, quien de nuevo se ha mostrado completamente rota en la pequeña pantalla.

