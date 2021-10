Tras una año de gran exposición mediática para Rocío Flores, las últimas semanas han sido el culmen de una de las etapas más complicadas de su vida. El pasado viernes la joven se pronunciaba en televisión sobre la ruptura de Antonio David Flores y Olga Moreno, poco después su padre rompía su silencio y confirmaba la noticia. Este fin de semana está siendo de completa desconexión para ella en el que ha aprovechado para evadirse y refugiarse en los suyos. Eso sí, ha querido reaparecer en redes para agradecer el apoyo que está recibiendo de sus seguidores, también para dar algunos detalles de cómo se encuentra.

La joven ha aclarado que está «más tranquila». Las cámaras de los reporteros gráficos captaron imágenes suyas saliendo de los estudios de Mediaset muy afectada y con lágrimas en los ojos. En este último mensaje publicado en sus redes también ha señalado un objetivo para una etapa especialmente dura: «Volviendo a mi vida normal». Durante su reciente intervención en ‘El programa de Ana Rosa’ hizo a alusión a la presión mediática que estaba viviendo. «La emoción es por todo lo que está ocurriendo este año. Me veo sometida a una presión constante y al final exploto».

A pesar de la separación, la hija de Antonio David Flores ha dejado claro que ante todo eran «una familia». «Vamos a ser siempre una familia. Mi hermano está… No pasa nada. Llevamos un año mal, que lo estoy pasando mal, pero es algo que se sabe». Asimismo ha recalcado que ella no era quien debía entrar a confirmar ciertas informaciones. «Esto es es algo que tienes que preguntarle a ellos, no a mí. Es surrealista todo lo que se está diciendo».

Antonio David Flores confirma la noticia

Después de presenciar cómo su hija se derrumbaba en televisión, Antonio David Flores optaba por romper su silencio y confirmar una de las grandes noticias del corazón de este último año, su ruptura con Olga Moreno. «Si querían hacer daño, lo han conseguido, si el objetivo era destruir un matrimonio, lo han conseguido».

El excolaborador ha culpado a los medios de su separación. «Se me ha adjudicado el calificativo de infiel, han hecho este ultimo año conmigo y con mi familia un destrozo… Han hecho tanto daño que he sido sincero en el momento que dije que todo eso había pasado factura a mi matrimonio». También aprovechaba para dar la cara por la periodista Marta Riesco. «Lo último es mezclar mi familia con compañeros que lo único que han hecho es ayudarme. Han señalado a una persona, a una compañera, periodista, sin ningún tipo de prueba, diciendo que es el detonante de mi separación. Lo que es totalmente falso».