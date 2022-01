«Es el brazo armado de su padre para volver a decir al mundo ‘mi padre no es el perfil que se pinta en la cadena«, dijo María Patiño hace solo unos días en ‘Sálvame. Su discurso dejaba caer que Rocío Flores buscaba blanquear y maquillar la imagen de su padre tras separarse de Olga Moreno. La joven ha insistido en la excelente relación que existe entre ellos, una situación que nada tendría que ver a la que Rocío Carrasco asegura que vivió con Antonio David Flores. Muy enfadada por estas palabras y por el duro reproche que le ha hecho la periodista a Rocío, la joven ha estallado este viernes contra ella como jamás lo había hecho en un plató.

«No voy a contestar a María Patiño, para mí tiene cero credibilidad. Se me acusó de poner una denuncia falsa, dijo que tenía pruebas de que mi padre había colgado carteles de maltratador por Málaga (…) Es una periodista que está denunciada penalmente, lleváis muchos meses haciéndome daño y provocándome. No voy a defenderme en un plató de televisión, os contestaré en el juzgado«, ha dicho Rocío Flores en ‘El programa de Ana Rosa’. Su enfado llega después de que Patiño cargara contra ella y es que solo unas horas antes Rocío se había molestado por el deseo que su madre pedía para el nuevo año. «Virgencita que me quede como estoy», dijo Rociito sin hacer mención a recuperar la relación con sus hijos. Este propósito molestaba a su hija, quien confesaba el dolor que le provocaba que su madre no la defendiera frente a otros compañeros de ‘Sálvame’.

«Rocío Flores sigue siendo la misma niña que cuando tenía 16 años. Cuando tú conoces el tema te das cuenta de que sus últimas declaraciones, respondiendo a las probablemente inoportunas palabras de su madre de ‘virgencita, que me quede como estoy’, ella lo que quiso transmitir fueron dos cosas fundamentales. Lo primero, que su padre no es la persona que ella describe en la docuserie porque ‘mira qué bien se está separando de Olga’, sin conflicto. Eso no es nada espontáneo. Y otra cosa muy importante, que su madre no la protege porque sus compañeros hablan mal de mí y ella no hace nada», dijo Patiño. Exaltada en plató, volvió a dirigirse a Rocío Flores para decirle que su padre la estaba utilizando. «Tu padre te está utilizando para que transmitas que su relación con Olga es cordial porque hay un juicio de por medio. Mientras tu madre pinta como pinta a tu padre desde su experiencia, tú transmites por la boca de tu padre que él prioriza a la familia y la cordialidad», añadió Patiño.