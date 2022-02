Manuel Bedmar y Rocío Flores han roto por desgaste. La pareja se suma a una larga lista de famosos que este 2022 han decidido tomar caminos por separado, aunque parecían tener un vínculo inquebrantable. Tras seis años juntos y muchísimos recuerdos a su espalda, estos jóvenes dejan atrás su vida en común y con ello la casa que compartían en Málaga. Sin embargo, llama la atención el último movimiento de ambos en sus redes sociales durante las últimas horas. En el momento de publicarse este artículo, el joven ha vuelto a seguir a la que ha sido su novia de nuevo, un gesto que ha tenido reacción en Rocío Flores, quien también le sigue en la actualidad. Quieren estar pendiente de lo que publica el otro y no perder detalle, aunque su relación forme parte del pasado.

Según la información que manejamos ha sido ella la que ha dado el paso de romper. Rocío Flores, tal y como ha publicado SEMANA en exclusiva, ha roto con Manuel Bedmar, ya que no sentía lo mismo y no tenían tampoco los mismos planes de futuro. Ella comienza a sentirse muy bien en Madrid, tanto que se plantea cambio de residencia, a diferencia de Manuel Bedmar que no baraja la posibilidad de dejar su tierra. Hacía tiempo que no compartían imágenes juntos y, aunque con su respectivas familias políticas todo está bien, no pueden decir lo mismo de su relación sentimental. Prueba de ello, que incluso se mandaran indirectas en redes sociales, las cuales, por supuesto, no pasaron desapercibidas.

Nos remontamos a hace unos días cuando Rocío posteó una reflexión que enfadó a Manuel hasta tal punto que él publicó un emoji que hablaba por sí solo: un corte de manga. «Ojalá se pudiese vivir eternamente en la magia que desprende el comienzo al lado de alguien», dijo Rocío, una frase que enfadó sobremanera a Manuel, quien al instante reaccionó en su perfil. La hija de Antonio David le ha devuelto al que era su ojito derecho este follow, lo que refleja que han acercado posturas. Ahora muchos se preguntan si Manuel tomará la determinación de romper su silencio acerca de lo sucedido o, por el contrario, seguirá con su perfil bajo como hasta ahora.

El malagueño ha intentado al máximo salvar su relación, pero no ha sido posible. Fue hace aproximadamente dos años cuando se mudaron a un apartamento de dos dormitorios en una zona muy moderna de la Costa del Sol, lugar en el que se suelen arrendar este tipo de viviendas por más de 900 euros. Rocío y Manuel solían posar en el interior de su casa, mostraban sus rincones más especiales y aseguraban frente a sus seguidores que este era su verdadero refugio. Su nidito ahora pende del aire y ahora la gran pregunta es quién de los dos se quedará en su interior o si los dos abandonarán la casa para cerrar este capítulo cuanto antes.

