En ‘Viva la vida’ se ha hablado sobre un supuesto distanciamiento entre Rocío Flores y su tía. Antonio David Flores ha dejado bien claro en qué punto está la relación entre ellas.

Desde pequeñas, Gloria Camila y Rocío Flores y siempre han sido uña y carne. Tía y sobrina son más que familia: son como hermanas. Se quieren, se entienden a las mil maravillas. Se adoran. Es frecuente verlas juntas y es habitual, también, ver lo bien que hablan la una de la otra siempre que se le pregunta por el vínculo que las une. Sin embargo, este fin de semana en ‘Viva la vida’ se comentaba que ambas jóvenes no están en su mejor momento. En relación a estas afirmaciones, Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos y colaboradora del programa, explicaba que «Gloria Camila y yo nos conocemos y tenemos buena relación“.

La amistad, hasta ahora desconocida, entre la hija de José Ortega Cano y la nieta de María Teresa Campos, viene de tiempo atrás. «Una noche en el sitio donde estábamos se dejó una chaqueta con las llaves de casa. Yo la guardé y una semana después me llamó que iba a venir a buscar la chaqueta. Yo estaba en casa de mi madre y vino a recoger la chaqueta con Rocío Flores”, relataba la colaboradora. «No subieron a casa, nos encontramos en el portal. Rocío fue perfectamente educada conmigo y ya está».

Alejandra Rubio: «Gloria Camila se ha dado cuenta de que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos»

Cuando sus compañeros le preguntaban si se había producido algún acercamiento entre Gloria Camila y su hermana, ésta respondía que no sabía a ciencia cierta si había dado ese paso, pero «creo que sí le gustaría». Según manifestaba, «Gloria ha estado en un punto en el que se ha dado cuenta de que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos». Asimismo, recalcaba que a la hija de Rocío Jurado no le interesa profundizar en disputas familiares: «Ella no va a dar pie que se siga esa guerra. Ella no echa por tierra a nadie. Hace tiempo que no…», señalaba la joven. «Eso ya no forma parte de su guerra. Está muy distanciada de eso». Sin profundizar sobre un supuesto distanciamiento entre tía y sobrina, aseguraba que «ella tiene una relación con Rocío Flores estupenda».

Antonio David carga contra Alejandra Rubio y «su mente maquiavélica»

Este lunes, lo que se ha hablado este fin de semana en el debate de corazón de ‘Viva la vida’ ha sido analizado en detalle por Jorge Javier Vázquez. «Se ha comentado que Gloria Camila se ha acercado a Rocío Carrasco, y por ende, se habrá acercado», indicaba el presentador. Antonio David Flores se pronunciaba tajante sobre esta cuestión: «No han tenido ningún tipo de distanciamiento ni están enfadadas». Visiblemente molesto por las palabras de Alejandra Rubio, enviaba un mensaje a la benjamina del clan Campos: «Alejandra, te pido un favor. Si vas a dedicarte a esto, déjalo claro. Y si vas a ser pirómana, déjalo claro también para saber en qué lugar te encuentras».

«Te pido desde el respeto que no incendies. Que sé que se te pegan cosas de gente que tienes alrededor. No inventemos historias. Hasta ahí«, añadía. El malagueño no negaba que pudiera existir una «conversación entre Alejandra Rubio y Gloria», pero no comprendía «a cuento de qué el comentario de ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos». El colaborador dejaba claro que estaría encantado de que ese acercamiento entre Rocío Carrasco y Gloria Camilia se produjese. Nada le gustaría más que reinase la paz en el entorno de la madre de sus dos hijos mayores: «Si lo hubiese me encantaría». Y zanjaba el tema así: «No hay distanciamiento entre Rocío y Gloria y las palabras de Alejandra son absolutamente inventadas desde su mente maquiavélica».

“Avilés utilizó la información de Alejandra”, indicaba Kiko Matamoros, que también colabora en ‘Viva la vida’ y que presenció una discusión entre Alejandra Rubio y José Antonio Avilés en un descanso. “Alejandra le regañó y él le dijo, cuéntaselo a Kiko para que vea que he dicho la verdad”. Por otra parte, un amigo de Gloria Camila afirmaba en ‘Sálvame’ que «la relación» entre Rocío y su tía «no está pasando por su mejor momento, están más distanciadas que nunca”.