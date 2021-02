Tía y sobrina arropan a la mujer de Antonio David Flores, que ha visitado Madrid para declarar por la demanda que le ha puesto la hija de Rocío Jurado. Juntas han disfrutado de una tarde de compras en la capital.

Este viernes, Rocío Flores, Gloria Camila Ortega y Olga Moreno han disfrutado de una tarde de compras en la Milla de Oro de Madrid. El motivo de su quedada es que han querido aprovechar el viaje a Madrid de la mujer de Antonio David Flores a Madrid para acompañar a su marido en su citación en los juzgados de Plaza Castilla de Madrid. Allí, un juez ha llamado a declarar a Belén Esteban y a la malagueña de televisión como a Olga. Y es que Rocío Carrasco ha interpuesto dos demandas contra ellas. Una contra la de Paracuellos del Jarama por revelación de secretos por desvelar la deuda con Agencia Tributaria de la Comunidad de Madrid. La otra, contra la andaluza porque supuestamente era la persona que había filtrado la información a Belén.

Esto sucedía a primera hora de la mañana. Olga acudía a los juzgados acompañada de su marido. Han sido momentos de inquietud y de preocupación. Antonio David lleva más de 20 años enfrentado en los tribunales a su exmujer, con la que ha tenido un sinfín de causas abiertas. Por este motivo, Rocío Flores y Gloria Camila han querido aliviar las tensiones acompañando a Olga a una tarde de compras en la capital. Qué menor manera de relajar el ambiente que disfrutando de su mutua compañía y, de paso, darse un capricho.

Así, la mujer del colaborador de ‘Sálvame’ ha dado un paseo por la Milla de Oro de Madrid con Rocío y su tía. Juntas han recorrido las tiendas más exclusivas de la ciudad. Establecimientos de lujo como Yves Saint Laurent, donde la exconcursante de ‘Supervivientes 2020’ se ha enamorado de un bolso de piel.

Y es que la nieta de Rocío Jurado es una apasionada de los bolsos de lujo. No en vano en su fondo de armario hay ‘ejemplares’ de las firmas más lujosas del mercado. Por ejemplo, atesora un ‘Dior Book Tote’ de Christian Dior, valorado en la friolera de 2.400 euros. Se trata de un bolso muy espacioso y bordado en tonos azules que suele llevar en sus salidas públicas. La joven también tiene otros objetos de deseo como el ‘Multi Pochette’ de Louis Vuitton, valorado en 1.500 euros.

Lo más importante de la jornada no han sido las compras en sí. Lo de ir de tiendas ha sido una mera excusa para que las queridísimas primas arroparan a Olga Moreno en estos momentos en los que le ha tocado volver a enfrentarse a la exmujer de su marido en los tribunales. Esta mañana, la empresaria ha evitado hacer declaraciones en los medios de comunicación. Antonio David, en cambio, sí ha hablado ante las cámaras para asegurar que para él «no es un día complicado ni mucho menos».

El malagueño, además, ha desmentido que haya utilizado a Belén Esteban para destapar asuntos sobre su ex, Rocío Carrasco. «Quien ha dicho eso que lo demuestre en un juzgado», ha dicho. También ha querido desmentir que haya una mala relación con Belén Esteban: «Me llevo fenomenalmente bien con mi compañera Belén, yo me llevo bien con todo el mundo».

Las imágenes de Olga, Rocío y Gloria Camila dan fe de la especial unión que existe entre las tres mujeres. Rocío adora a la mujer de su padre, a la que adora. Para ella es como una segunda madre: «Es la persona que me ha criado, le pese a quien le pese», ha comentado. Pero también forma una piña con su tía, con la que prácticamente ha crecido.

Tras su paso por el ‘reality’ de Telecinco, Rocío Flores ha elegido volver al anonimato y evitar pisar los platós de televisión. Eso sí, no se ha alejado del todo de la esfera pública, ya que explota al máximo su faceta como ‘instagrammer’. En su cuenta de Instagram la siguen 617.000 seguidores.