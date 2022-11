Rocío Flores se ha convertido en presentadora, aunque sea solo por unas horas. La nieta de Rocío Jurado ha sido la embajadora de una gala que ha tenido lugar en Barcelona, cita a la que acudió con un vertiginoso escote. Brillo, tacones de altura y un make up muy cuidado fueron tan solo algunos de los detalles que resumen el outfit de la joven, siendo varias las fotos que constan de ese día. Sin embargo, unas distan mucho de otras. ¿El motivo? El filtro que ha utilizado y que provoca que nada tengan que ver sus fotos publicadas con las del propio evento. Si bien en las suyas aparece con una piel de porcelana y sin ninguna imperfección, en las otras imágenes que circulan por redes sociales Rocío Flores aparece con una piel real en la que existe textura. Se puede ver un aspecto mucho más realista en el que se distinguen las marcas o los poros en la piel, un antes y después que ha compartido la cuenta ‘Belleza falsa’.

Este perfil de Instagram intenta visibilizar que las redes sociales no siempre reflejan la realidad y muestra imperfecciones de rostros conocidos, lo que deja al descubierto el verdadero resultado antes de pasar por cualquier filtro. Enseña rostros al natural a través de fotografías que las famosas no han llegado a compartir en sus cuentas oficiales y las cuales, además, suelen ser del mismo día, la misma luz y el mismo lugar, lo que deja ver que han sufrido alguna modificación. También analiza los retoques de influencers, actrices o cantantes, posts que, por cierto, alcanzan muchos ‘me gusta’, pues muestran la realidad y evitan que te compares y creas todo lo que ves en el universo 2.0.

Pero, ¿qué ha dicho la gente tras ver esta comparación tan llamativa? La imagen que ha recibido miles de ‘likes’, ha recibido muchos comentarios que analizan la foto y animan a Rocío Flores a que se muestre sin pasar previamente por el Photoshop. «Lógico, una chica normal y una piel normal con texturas», «La piel real tiene acné, líneas de expresión. No la ocultemos y amémosla» o «Es muy guapa y no entiendo porque abusa tanto de los filtros» son solo algunos de los mensajes que esta publicación ha recibido. El perfil que ha hecho público el antes y el después tiene como objetivo hacer ver que lo importante es tener una piel sana, no perfecta y que todos tenemos «manchas, arrugas o poros» y que no tenemos razones para esconderlo.