Rocío Flores ha reaparecido en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ un día después de la publicación de la entrevista más esperada de Olga Moreno en SEMANA. El rostro de la joven lo decía todo, ya que se ha dejado ver muy seria y enfadada. La hija de Antonio David Flores no ha podido evitar dar su opinión al respecto y ha sido muy rotunda: «Me entero el lunes de esta exclusiva. No me entero del contenido, Olga me llama para decirme que había dado una entrevista. Me encuentro decepcionada y sorprendida, no tanto por lo que se dice sino por la manera en la que se ha hecho todo», declara en un primer momento.

Minutos después, Rocío ha hablado con Joaquín Prat y los colaboradores que se encontraban en el plató. Lo primero que ha querido hacer la joven es aclarar algunas cosas sobre cómo se ha desarrollado todo: «El cumpleaños de mi padre se celebra el domingo. La persona que organiza ese cumpleaños soy yo. Era una sorpresa. La sorpresa me la llevé yo. Mi padre llega a Málaga el sábado, hago una reserva en un restaurante. Esta entrevista que ha hecho Olga se hace el sábado, el cumpleaños de mi padre se celebra el domingo. Se ha estado diciendo que mi padre ha estado detrás del posado que hizo mi padre con Olga y mi abuelo. Mi padre no tiene nada que ver. Mi padre no sabe el contenido de la entrevista», empieza diciendo.

Rocío Flores ha querido dejar claro que ella no invita a Olga Moreno al cumpleaños de su padre: «Pensé que no era coherente una foto de toda la familia», aclara. Además, no puede esconder su sorpresa cuando Olga le dijo que iría a este evento familiar: «Yo me quedé alucinando cuando Olga me dijo que iría al cumpleaños, me dijo que mi padre le había dicho de ir». Este paso lo da Antonio David después de que mantuviera este una conversación con su actual pareja, Marta Riesco: «Mi padre le dijo a Marta que si le molestaba que Olga fuera a su cumpleaños. Marta le dice que no tiene ningún problema».

Lo que realmente ha molestado a Rocío Flores

La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ ha querido hacer un apunte y desvelar qué es lo que realmente le ha decepcionado. «Olga viene al cumpleaños de mi padre, que se celebró el domingo. No me entero de la entrevista hasta el lunes. Lo que me ha decepcionado realmente es que Olga diga que va al cumpleaños, hace un posado con mi padre sin que mi padre supiera el contenido. Y yo llego al cumpleaños sin saber nada», ha dicho rotunda, muy afectada porque Olga no le dijera nada antes.

Este miércoles, antes de poner rumbo a Madrid para hablar de la entrevista de Olga Moreno, Rocío Flores ha hablado por teléfono con la expareja de su padre. «Todo lo que estoy diciendo aquí lo sabe ella. He estado hablando con ella. No sé cómo se queda Olga. La que se encuentra con vergüenza ajena soy yo. He tenido que dar la cara por todos». Y recalca que la perjudicada siempre es ella y que ya no puede más: «Estoy decepcionada con toda mi familia, con mi padre, con Olga, con Marta, con todos. Me siento engañada por todos».

Rocío Flores le ha comentado ya su parecer a Olga Moreno

Deja claro que ella siempre ha tratado de mirar por su familia y cuando ha hecho algo, ha llamado inmediatamente a su padre y a Olga para contárselo: «Yo he mirado siempre por el bien de mi familia, los adultos han mirado por su propio beneficio. Lo que me duele es la manera en la que se han hecho las cosas. Me hubiese gustado que se me hubiera dicho que había dado una exclusiva y que luego fuera al cumpleaños. Yo no hubiese ido al cumpleaños».

Defiende a su padre rotundamente

La joven quiere defender a su padre y desvela que su padre no está detrás de nada de lo que ha pasado estos últimos días: «Mi padre ha cometido muchos errores, pero mi padre no está detrás de ese posado, no ha tenido nada que ver con la organización con el cumpleaños. Él no sabía nada del contenido de la entrevista. Estoy decepcionada por muchas cosas que han pasado. No estoy de acuerdo con nada de lo que se ha hecho. Aquí ha hablado todo el mundo menos Antonio David Flores».

