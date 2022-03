Rocío Flores, que tuvo un pequeño rifirrafe con Ana María Aldón, ha hablado sobre este tema: «La última vez la vi mucho más conciliadora. También tengo que decir que yo en ningún momento he querido ninguna disputa con ella. Solo di mi opinión sin atacarla a ella ni faltarle el respeto. Lo hice con mucho cariño, que yo sí se lo tengo, por mucho que se ponga en duda», ha dicho. «Yo la experiencia que tengo con ella en ‘Supervivientes’ me sirvió para conocerla y para apoyarla en la etapa que viví con ella. Hubo cosas en las que me identifiqué con ella», ha desvelado.