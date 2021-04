Pocas horas después de los nuevos episodios del documental de Rocío Carrasco, Rocío Flores vuelve a compartir una imagen con Olga Moreno

Este domingo se emitieron dos nuevos episodios de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. En estos nuevos capítulos, Rocío Carrasco habló de la separación de Antonio David Flores, de cómo conoció a Fidel Albiac y del terror que vivió cuando Emilio Rodríguez Menéndez se convirtió en el abogado del que fuera colaborador de televisión. Nuevos testimonios y desgarradoras declaraciones por parte de la hija de Rocío Jurado. ¿Cuál ha sido la reacción de su hija, Rocío Flores? A pesar de que la joven nunca ha hablado abiertamente sobre qué opina de la emisión de este documental, cada uno de sus gestos se miran con lupa.

Rocío Flores demuestra, una vez más, su apoyo incondicional a Olga Moreno

Al igual que hizo el lunes pasado, pocas horas después de la emisión de los nuevos episodios de la docu-serie, Rocío Flores ha compartido una fotografía de Olga Moreno a través de sus Stories de Instagram. No es la primera vez que la hija de Rociíto y Antonio David Flores muestra el cariño que le tiene a la ya concursante de ‘Supervivientes’. De hecho, en más de una ocasión ha hablado de ella como su madre. Ahora, de nuevo, vuelve a mandarle un mensaje de apoyo tan solo horas después de la emisión de nuevos episodios.

Precisamente este lunes se han distribuido las fotografías oficiales de los concursantes de ‘Supervivientes’, donde participa la mujer de Antonio David Flores. Rocío ha querido compartir su foto en su Instagram, donde acumula más de 700.000 seguidores y ha añadido un emoticono en forma de corazón. Con este gesto demuestra una vez más su apoyo incondicional a Olga Moreno. ¿Es de nuevo una puñalada contra su madre, Rocío Carrasco?

Olga Moreno se enfrenta a su concurso más difícil

No es la primera vez que después de la emisión del documental de Rocío Carrasco, la joven comparte una foto con Olga Moreno. Sea casualidad o no, la pasada semana ocurrió lo mismo. Rocío Flores compartió una imagen abrazando a la empresaria antes de que pusiera rumbo a Honduras para participar en ‘Supervivientes’, concurso que estará marcado por la participación de Olga Moreno, quien no se encuentra en una posición cómoda.

A pesar de cumplir uno de sus sueños: el de participar en este concurso, lo hará a un precio muy alto. Y es que Olga Moreno no sabrá que está pasando en España ni que estará ocurriendo con Antonio David Flores. Además, no podrá mantener ningún contacto con él. No es una situación fácil para ella, que desconocerá en qué punto se encuentra el documental de Rociíto y cómo le está afectando a su familia. Olga no podía imaginarse en el momento que firmó el contrato con la productora lo que iba a ocurrir.