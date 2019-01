Rocío Flores es una chica muy familiar. Solo hay que echar un vistazo a las redes sociales para confirmar la devoción que siente hacia sus hermanos y su padre, pero lo cierto es que hay otra persona que ocupa un lugar muy especial en su corazón. Alejada de su madre, Rocío Carrasco, desde hace años, la nieta de ‘la más grande’ ha encontrado en Olga Moreno una gran cómplice.

Lejos de cumplir con la manida leyenda de la mala relación entre hijastra y madrastra, son numerosas las veces que la sobrina de Gloria Camila ha presumido de la buena relación que mantiene con la mujer de su padre y este jueves ha vuelto a hacerlo al compartir un vídeo en el que aparece en compañía de la madre de su hermana.

“¡Buenos días! Empezamos la mañana y nos vamos a entrenar” eran las palabras de la hija de Antonio David Flores, que enfocaba a una risueña Olga que, con lo que parecía un batido en la mano, trataba de salir lo menos posible.

Esta no es, ni mucho menos, la primera vez que Rocío presume de vínculo con Olga. De hecho, en octubre, Rocío no dudó en felicitar públicamente a la mujer de su padre, y lo hizo con una instantánea que capturaba el momento en el que sorprendía a su madrastra con una tarta y velas para que pidiese el tradicional deseo de cumpleaños. Además, en dicha publicación, la ‘coach’ nutricional, no dudaba en bautizarla como “una de las mujeres de su vida”.

Hace solo unas semanas que la familia de Antonio David vive una calma con la que no pudieron cerrar el año pasado y es que, por fin, la justicia ha puesto punto y final a la demanda en la que su exmujer le acusaba de maltrato psicológico.

