Rocío Flores ha pasado una semana de lo más intensa. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha tenido exámenes y los estudios le han obligado a estar desaparecida de las redes sociales, donde normalmente es muy intensa. Pero todo llega a su fin y la joven ya está disfrutando de sus vacaciones. Y sus días de relax pasan por estar en casa disfrutando y evitando el calor que azota a nuestro país estos días.

La joven enseña la esquina más rara de su salón

No hay nada como una tarde de sofá, café y ver Telecinco, su cadena favorita. Junto a la foto, ha escrito «vida», demostrando que para ella está siendo un ratito de lo más agradable. Que haya compartida esta publicación nos ha permitido ver uno de los rincones más extraños que tiene en el salón. Rocío Flores se ha decantado por una decoración de lo más macabra.

En una de las esquinas ha colocado una calavera dorada que hace la labor de mesilla. Encima de esta mesilla, ha colocado una cachimba. No es la única cachimba que tiene Rocío en su salón. Y es que al lado tiene otras, demostrando que tanto ella como su novio, Manuel Bedmar, son muy aficionados a fumar en estos objetos que llevan años estando de moda.

La calavera es lo que más llama la atención de la decoración

Pero no solo ha llamado la atención la calavera y las cachimbas, también es llamativa la obsesión que tiene por las botellas. Además, no son botellas normales, son bastante grandes. Parece que las piden en los restaurantes cuando come o cena en ellos o simplemente las compran para casa y cuando se acaban, no las tira. Las coloca en el suelo, ya que en la estantería, donde también tiene más, ya no tiene hueco.

Rocío Flores tiene una especial obsesión con los budas. De hecho, ya enseñó hace unos meses su terraza, la joya de la corona de su vivienda, donde además de ver que ha colocado césped artificial y algunos sofás para hacer la estancia más agradable, ha puesto una figura de un buda a modo de decoración en una esquina. Hay otro buda también en el salón. Lo ha colocado sobre la mesa de la televisión. Estas figuras son las preferidas de Rocío y ha decorado prácticamente toda la casa con ellas.

Las figuras de los budas, sus favoritas para decorar