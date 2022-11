Tras meses en el foco de la noticia, Rocío Flores ha reaparecido en televisión. La hija de Rocío Carrasco ha sido entrevistada por Marta Riesco, actual pareja de su padre, Antonio David Flores. Un esperado cara a cara en el que ha reinado la cordialidad y que ha terminado con la joven entre lágrimas.

«Te tengo cariño. El tiempo pasa y voy asimilando las cosas. Para mí lo importante es que mi familia sea feliz y si mi padre lo es a tu lado, entonces me alegro», afirmaba Rocío Flores al comienzo de la entrevista emitida en el programa ‘Fiesta’. «Todo tiene un proceso. Yo antes a Marta la veía de una manera. Era mi compañera de trabajo y ahora la veo como la pareja de mi padre. Ahora lo único que me importa es que mi familia esté bien. Juntos o separados. No soy quién para juzgar ni meterme en la vida de nadie«.

La reportera se ha mostrado agradecida con Rocío Flores por esta entrevista que ha ofrecido después de seis meses en los que ha permanecido apartada de la televisión. Incluso le ha dicho que esperaba que fuera «muy feliz». «Es lo más bonito que me ha dicho en tiempo», añadía Marta Riesco. Al finalizar la conexión, la reportera ha elogiado a la hija de su pareja diciéndole que era una persona extraordinaria y que pocos la conocían bien. Un comentario que la ha emocionado por completo y tras el cual ha derramado alguna lágrima.

Rocío Flores se pronuncia sobre Olga Moreno

Aunque en el pasado fueron uña y carne, la relación entre Rocío Flores y Olga Moreno no atraviesa su mejor momento. «Es una persona muy importante en mi vida. Lo ha sido y lo sigue siendo. Como en todas las familias, las relaciones pasan por baches y altibajos. Como ya se encargó ella de decir, no es el mejor momento», ha dicho la joven. Además ha destacado que la sevillana continúa siendo la madre de su hermana Olga y que para ella la familia está por encima de todo.

También se ha manifestado sobre su exrepresentante Agustín Etienne, la nueva pareja de Olga Moreno. «Mi relación con Agustín se acaba por temas laborales, no es por nada personal. Quien no lo entienda es porque no me ha preguntado. El detonante no fue que Agustín y Olga tuvieran una relación. La relación laboral no creo que se pueda retomar. Ahora no tengo intención de tener representante».

Respecto a la nueva entrega del documental de su madre, ‘En el nombre de Rocío’, ha dicho que en este momento de su vida necesita estar tranquila. «Estoy bastante al margen. Lo he vivido bastante mal como cualquier hija lo llevaría. Ahora sí que digo que todo con mucha calma. Voy a pensar en mí». La joven está actualmente volcada en su faceta profesional: «Estoy trabajando en redes sociales. Centrada en un proyecto que verá la luz en 2023 y estoy estudiando. Nadie me ha echado de la televisión».