Rocío Flores ha roto su silencio después de que se haya descubierto que su madre, Rocío Carrasco, ha grabado la serie ‘Contar la verdad para seguir viva’.

Nadie habla de otra cosa. Desde que Mediaset confirmara este martes casi a las 9 de la noche que Rocío Carrasco había roto su silencio, todas las miradas se pusieron en los implicados. Entre ellos, Antonio David Flores y su hija Rocío. Será este domingo cuando la audiencia pueda descubrir qué cuenta Rocíito en la serie documental ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’, pero ¿qué opina Rocío Flores de que su madre haya dado un paso al frente tras 10 años sin hablarse? Aunque aparentemente no quería dar explicaciones ni dar su opinión sobre ello, durante siete minutos ha hablado sin miedo alguno al qué dirán. Si bien se quedó en shock como su padre al conocer la noticia, poco después pudo digerir la información y así lo demuestran sus declaraciones de este miércoles.

«Me he quedado un poco en shock. Ni se me hubiese pasado por la cabeza. Cada uno es libre de opinar lo que quiera (…) Cada uno que haga lo que quiera», ha dicho Rocío Flores sin ser consciente del tsunami que está por llegar a su vida. Aunque no quería entrar a valorarlo, sí que ha insistido en que no sabe si lo verá: «No sé, no tengo ni idea. No me esperaba esto para nada». Durante tres minutos la joven ha visto cómo su madre, Rocío Carrasco, se enfrentó a acusaciones y opiniones muy duras sobre ella, imágenes en las que se rompe y comienza a llorar. Sobre ello ha sido preguntado Rocío Flores, quien desde el primer momento ha pedido a ‘Sálvame’ que se emita su conversación al completo para que ninguna de sus palabras se saque de contexto. Mientras el reportero le pregunta si le preocupa lo que cuente su madre, ella ha dicho que no, una respuesta muy rotunda con la que deja clara su posición.

La reacción de Antonio David Flores

A pesar de que Antonio David Flores se quedó sin palabras después de ver el tráiler en ‘Sálvame’, planteó varias preguntas a los directores del programa. Un año y medio después de que este proyecto se comenzara a gestar, es este fin de semana cuando ve la luz el capítulo cero de una serie que promete dar mucho que hablar. «Cómo se ha tornado la tarde, ¿no? Estábamos haciendo quinielas eh…Felicito a mis compañeros porque ninguno de ellos me ha hecho ninguna mirada con la que yo pudiera intuir que la cosa podía ir por asuntos de mi familia. ¿Esto es lo que habéis visto todos? ¿No hay nada más? ¿Le han pagado mucho por esto?», comentó.