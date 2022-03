Rocío Flores ha vuelto al plató de ‘El programa de Ana Rosa’ después de pasar un fin de semana de lo más intenso en Madrid. Aunque reside en Málaga, la joven tiene muchos amigos en la capital, por lo que de vez en cuando le salen planes. Esto le obliga a quedarse y cumplir con algunos de ellos. El sábado acudió como invitada a la fiesta de cumpleaños de Violeta Mangriñán, donde conoció, también, el sexo del bebé que espera junto a Fabio Colloricchio.

Han sido unos días intensos en los que se ha podido reunir con Olga Moreno y su padre, Antonio David Flores. Pero no lo han hecho por separado, sino que demostrando la increíble relación que hay entre ellos, han quedado para cenar juntos. «Me veis más con Olga, pero paso el mismo tiempo con los dos. En Madrid he estado este fin de semana con mi padre también. Olga vino el jueves y el viernes estuve cenando con los dos», ha declarado Rocío.

Ha querido dejar claro que no hay desacuerdo entre ellos. Se ha comentado que entre Olga y Antonio David podría haber habido un encontronazo por el cuidado de sus hijos, pero Rocío Flores ha querido dejar claro que no ha sido así: «Mi padre estaba en Madrid. No hubo desacuerdo. Olga se fue por la tarde el sábado. Mis hermanos se quedaron con alguien de nuestro entorno», dice rotunda.

Rocío Flores habla de la cita de Olga y su padre en Madrid

No hay duda de que esta estancia en Madrid les ha permitido a Olga, Antonio y Rocío tener una cita de lo más familiar. Con este reencuentro dejan claro que a pesar de que anunciaron su separación, ambos siguen presumiendo de buena sintonía. Y a ambos no les parece ni tenso ni desagradable estar juntos.