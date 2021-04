Rocío Flores está pasando el momento más duro de su vida. La joven de 25 años está recibiendo fuertes críticas por el episodio que vivió con su madre.

Rocío Carrasco ha eliminado más de 11 minutos del siguiente episodio de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. La hija de ‘La más grande’ se ha reunido con los responsables del programa para borrar de un plumazo algunos de los detalles más duros de la supuesta paliza que le dio su hija, Rocío Flores, el pasado 27 de julio de 2012. El objetivo es no hacerla más daño, sin embargo, la joven de 25 años está desolada. Su mirada taciturna, sus ojeras y su silencio dejan más que claro que está destrozada, tal y como podrás comprobar a partir de este miércoles si acudes a tu kiosco y adquieres la revista SEMANA. En nuestro último número te mostramos fotografías de la hija de Antonio David Flores con un rostro muy cabizbajo, actitud que evidencia el mal trago que está pasando desde que se estrenara el programa que protagoniza su madre.

Rocío Flores está en el punto de mira desde hace semanas, no obstante, desde que Rocíito narrara el terrible momento que según ella había vivido con su hija se han disparado las críticas contra ella. Precisamente esta situación ha hecho que su ex, Antonio David Flores, le hiciera un ruego público el pasado viernes. «Lo que me provoca todo esto es mucha tristeza y dolor. Que sea la propia madre de mis hijos, mi exmujer, la que le haga daño a mi hija de esa manera tan cruel. Debería hacerlo conmigo y dejar a su hija a un lado, y hacerme a mi todo el daño que quisiera hacerme. No creo que sea justo que su madre tenga que señalar a su hija de por vida», dijo a las puertas del juzgado al que había acudido para declarar como demandante contra Rocío Carrasco. El malagueño insistió en que su única intención era proteger a su hija y es por ello que, a pesar de aconsejarle su abogado que no haga declaraciones, la defiende siempre que puede.

Un tsunami en su vida

Tal y como en su momento anunció Jorge Javier Vázquez a comienzos de marzo se avecinaba tormenta en la familia de Antonio David, algo que ha terminado sucediendo. Un auténtico tsunami llegó a la vida de los Flores nada más estrenarse la docuserie, siendo la primera consecuencia su despido como colaboradora de ‘Sálvame’ y todos los programas de Mediaset. Quien sí continúa en la parrilla es su hija, Rocío Flores, que acude semanalmente a ‘El programa de Ana Rosa’ y al debate de ‘Supervivientes’, espacios en los que ha terminado sincerándose. La nieta de Rocío Jurado no esconde que ni ella ni su hermano David se están viendo superados por la situación y es que, según ha comentado mirando a cámara, «no pueden más».

Además, en nuestra revista podrás leer la primera entrevista que ha concedido Carla Vigo, la sobrina de la Reina Letizia, un encuentro exclusivo con este medio que ha dejado grandes titulares y que no te puedes perder.