Rocío Flores ha permanecido unos días totalmente alejada de las redes sociales. El principal motivo ha sido la última operación estética a la que se ha sometido: una lipoescultura con bodytite. La joven pasó por el quirófano el pasado lunes y ahora se ha sincerado con sus seguidores sobre esta reciente intervención. También ha hablado de cómo afronta una recuperación que está resultando algo más lenta de lo esperado.

«Llevo desde el lunes prácticamente desaparecida de redes sociales. La gente que me seguís sabéis que me sometí a una cirugía», ha señalado este mismo domingo a través de sus historias de Instagram. Ha añadido que ha probado una técnica innovadora para remodelar parte de su cuerpo y eliminar la grasa. Una lipoescultura con bodytite de la que está teniendo una recuperación un poco «lentita», según ha indicado.

La recuperación de Rocío Flores

Seis días después de pasar por el quirófano, la joven ha sacado fuerzas para dirigirse a sus fans. Reconoce que se encuentra un poco mejor, pero no está al cien por cien. Y es que por primera vez, esta semana ha tenido ánimos para salir a la calle a andar un poco. «Estoy bien», ha explicado visiblemente agotada en un vídeo grabado desde el interior de su hogar. También ha querido mostrarse muy agradecida con todos aquellos que le han enviado muestras de cariño.

Este mismo sábado recibió una inesperada sorpresa que la hizo muy feliz a tenor por la imagen que ha compartido en redes. Manuel Bedmar quiso estar a su lado arropándola en este momento. Aunque la pareja rompió de forma inesperada, parece que ha superado una pequeña crisis y se ha dado una segunda oportunidad. Recientemente la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ no dudaba en referirse al malagueño como su «pareja». «Mi pareja hasta día de hoy no es un personaje público porque así lo ha decidido y no habla de su vida porque así lo ha decidido. Yo nunca he hablado de mi relación y creo que tengo derecho a no hablar de mi relación», afirmó.

Fue el pasado mes de febrero cuando SEMANA publicó que Rocío Flores y Manuel Bedmar habían roto tras seis años juntos. Una noticia que dejó a mucho boquiabiertos ya que mantenían un sólido noviazgo. Según pudimos saber el motivo no fue otro que el desgaste. Finalmente, la pareja ha optado por volver a intentarlo. Vuelven a mostrarse cómplices y muy cariñosos como en esta ocasión en la que les vemos a ambos muy sonrientes. La hija de Antonio David Flores ha acompañado la foto del emoticono de un corazón con lo que no deja lugar a dudas de que está enamorada.

