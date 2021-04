Rocío Flores ha desvelado que le ofreció a Olga Moreno hacer frente a la multa por no ir a ‘Supervivientes’ si así ella lo hubiera querido.

Rocío Flores está aumentando sus intervenciones en ‘El programa de Ana Rosa’. Si bien en un principio solo acudía al programa los viernes, solo dos semanas después de su llegada ha aumentado sus colaboraciones en televisión. De hecho, este mismo miércoles los espectadores han podido disfrutar de su presencia en el club social, donde ha confesado el importante paso que estuvo a punto de dar. Justo cuando Olga Moreno ya había firmado su participación en ‘Supervivientes’, la cadena desveló que Rocío Carrasco protagonizaría en los días posteriores una docuserie que haría tambalear los cimientos de su familia. Tanto es así que incluso se llegó a plantear pagar la multa y renunciar a su participación, aunque finalmente no lo hizo y en la actualidad permanece en la aventura selvática.

Semanas después de que Olga Moreno esté en ‘Supervivientes’, Rocío Flores ha desvelado que ella le ofreció el dinero para no ir al reality y que, además, lo hizo de muy buena gana. Eso sí, no ha dado una cifra exacta de la cantidad que hubiera tenido que desembolsar. «Ella, al principio, estaba entre sí y no, pero tenía más ilusión antes y cuando paso esto se le quitaron las ganas y no quería ir. Mi consejo fue vete que te va a venir muy bien. Quítate de aquí. Le dije que afrontara la situación, que se quitara de en medio y disfrutara», ha comenzado diciendo. Ante estos consejos y después de que ella misma estuviera en su misma situación, Olga accedió y puso rumbo Honduras, donde trata de demostrar cómo es ella verdaderamente, así como desde donde defiende a su entorno más cercano. «No te voy a mentir. Si fuese ese caso y hubiese tenido que pagar una indemnización yo no hubiese tenido problema en afrontar ese pago», ha asegurado.

Y es que a Rocío Flores el plano laboral le sonríe. Tras concursar en ‘Supervivientes’ durante 16 semanas y con un caché que según los expertos rondaba los 25.000 euros, la joven debió ganar entonces más de 400.000 euros. Una alta cifra a la que hay que sumar además sus contratos publicitarios y ahora las colaboraciones en televisión. Tanto en el debate de ‘Supervivientes’ como en ‘El programa de Ana Rosa’ Rocío es uno de los fichajes estrella, lo que deja claro que es una apuesta segura en los platós. Con más de 700.0000 seguidores, la joven ha dejado claro que en lo laboral le marcha de maravilla, prueba de ello, que no tenga problema alguno en pagar una multa a Olga por renunciar al programa. Es un peso pesado y en el caso de no ir, su caída del cartel de concursantes podría conllevar la pérdida de espectadores.