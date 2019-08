7 Toda una declaración de amor a su novio

Su novio ha optado por mantenerse en un discreto segundo plano. De hecho, mantiene su perfil de Instagram privado y en la descripción de su biografía deja claro que no tiene intención de cambiar de opinión: «Podrás saber quién soy, pero no me conoces», escribe rotundo.

Gracias a las contadas publicaciones que comparte la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores podemos saber un poco más del responsable de la felicidad de Rocío. Llevan ya algunos años saliendo juntos y han tomado la decisión de hacerse un tatuaje juntos. Ambos tenían ya varios, pero no compartían ninguno. Con este paso demuestran que su relación va viento en popa.