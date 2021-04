Rocío Flores se ha pronunciado en ‘El programa de Ana Rosa’ sobre Carmen Borrego y ha cargado duramente contra ella para defender a Olga Moreno.

Rocío Flores ha vuelto al plató de ‘El programa de Ana Rosa’, donde comenzó como colaboradora hace justo siete días. Mucho más tranquila que en su primera intervención, la joven ha hecho un parón en los primeros minutos de la crónica social para defender más que nunca a Olga Moreno y estallar contra Carmen Borrego. Después de que esta última la criticara por hablar sobre los hijos de Antonio David en ‘Supervivientes’, Rocío Flores ha salido en defensa de la malagueña y lo ha hecho visiblemente molesta. «Me parece súper feo que justamente sea Carmen Borrego la que diga que Olga y cuestione que Olga haya hablado de nosotros cuando lleva 20 años conmigo y me conoce al cien por cien, mientras que ella se ha marcado una pedazo de exclusiva con un pedazo titular hablando de mí y no forma parte de mi familia», ha dicho Rocío Flores.

Cabe recordar que en septiembre del pasado año Carmen Borrego fue protagonista de una revista donde espetó que Rocío Carrasco jamás perdonaría a su hija, unas duras palabras que enfadaron a Antonio David. Tanto que tanto él como Carmen iniciaron una guerra pública que llevó a la hija de María Teresa Campos a derrumbarse en un plató.

A pesar de que Rocío aconsejó a Olga que se olvidara de todo lo que estaba sucediendo en su familia y dejara de lado los problemas que estaba sufriendo Antonio David, para ella está siendo muy difícil hacerlo. Por ello, aunque han sido muy contadas las ocasiones en las que ha hablado sobre ello, estas revelaciones han copado titulares. Un hecho que Rocío entiende a la perfección. Tras admitir que no ha seguido su consejo: «Cuando entras es muy complicado no desahogarte allí, es muy pronto, el concurso acaba de empezar, ahora estoy viendo que lo está logrando, hay que dar tiempo, ella lleva una mochila que es muy heavy».

Fue hace tan solo unos días cuando Olga Moreno se abrió en canal tanto sobre David como sobre Rocío Flores para quienes solo tuvo bonitas palabras. «Me ha faltado parirlos. Pero yo les decía. Yo soy «Oa» porque me llaman «Oa». Mamá es tu madre», comenzó diciendo en el reality muy emocionada. Echó la vista atrás para incluso recordar cómo había conocido a los pequeños, una fecha que no podrá olvidar jamás. «Cuando me los presentó, lo primero que me encuentro es a la chiquitilla, rubia, espabilada…monísima ella, porque no puede ser más bonita. Ella es pasión con su padre y me hizo así, me hizo una radiografía y empecé a ganármela y congeniamos muy bien», dijo la empresaria. Instante en el que la pareja de Antonio David confesó su auténtico deseo y este no era otro que volver a la vida que tenían hace solo unas semanas, justo antes de que se emitiera el documental de Rocío Carrasco: «Lo único que queremos es estar tranquilos y que esos niños sigan igual de felices».