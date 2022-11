La peluquera ha querido subrayar su posicionamiento hacia el ex guardia civil, sobre todo porque le considera un buen padre y no tanto por lo que sucediese entre él y su ex: “Rocío Carrasco sobre mí ha dicho muchísimas mentiras y falsedades, y si eso es mentira por qué me la tengo que creer con lo demás. Yo no estoy a favor de la violencia y la peor enfermedad que hay es la del odio, pero lo que tengo claro es que Antonio David ha demostrado ser un buen padre y estar siempre con sus hijos”.