Tras una discusión Olga Moreno ha mandado, según los espectadores,un mensaje desde Honduras a España, que ha sido ratificado por Rocío Flores.

La mochila que llevó Olga Moreno a ‘Supervivientes’ es una de las más pesadas. Con la emisión del primer episodio de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’, la malagueña tuvo que hacer las maletas y emprender un viaje rumbo Honduras, donde comenzaba su aventura selvática. A pesar que no está siendo testigo de todos y cada uno de los bombazo que está soltando Rocío Carrasco sobre ella y su familia, lo cierto es que desde allí está lanzando algunos mensajes de cara a lo que se podría estar diciendo en nuestro país. Consciente del revuelo mediático que dejó antes de irse, Olga está al lado de su familia, aunque sea en sentido metafórico y lo volvió a demostrar durante una pelea con Tom Brusse. En su desencuentro Olga insistió en que a ella ningún hombre le había puesto una mano encima, tampoco le habían levantado la voz y así lo ha repetido Rocío Flores desde plató. «Te estoy diciendo que conozco a Olga y en su vida nadie le ha levantado la mano”, decía la joven en ‘El programa de Ana Rosa’.

“Si lo interpretáis como una declaración me parece super bien, puesto que está dejando claro que a ella un hombre en la vida le ha levantado la voz», añadía. Aunque sus palabras han sido entendidas como una aclaración a lo que se podía estar diciendo en la docuserie de Rocío Carrasco, Rocío Flores que nada más lejos de la realidad. «Voy a recordar que Olga se fue en el primer episodio, el segundo no lo vio. No sabe lo que se ha cocido en España después”, añadía la actual colaboradora del programa matutino. Fuera de todo ello, de lo que nadie duda es de la tensión que existe en la isla desde hace semanas, pues el hambre y el cansancio han crispado el ánimo de todos.

Oa, como así llaman Rocío y David a Olga, está triste y, aunque trata de sacar las fuerzas de donde puede, no está siendo para ella su estancia en el reality. En repetidas ocasiones su cabeza vuelve a su familia, ya que es consciente de lo duro que está siendo desde que se estrenara en Mediaset la docuserie. Antonio David fue despedido de la cadena, dejó de tener trabajo y Rocío Flores ha sido señalada en redes sociales por el terrible episodio que supuestamente protagonizó con su madre, lo que convierten su situación familiar en una de las peores de su vida.

Aunque Rocío Flores no se ha pronunciado sobre lo que dijo su madre este miércoles, quien sí lo ha hecho ha sido la hermana de Olga Moreno. Sin pelos en la lengua ni miedo al qué dirán, Raquel Moreno se ha dirigido directamente a Rocíito. «Después de estar callada todo este tiempo, estoy cansada e indignada con todo lo que está pasando. Primero con esta señora, la cual se le ha permitido salir libremente y sin réplica alguna grabar un documental», comienza diciendo. A pesar de que se ha puesto en duda cómo cuidaba Olga a los dos hijos de Antonio David, a la que, por cierto adoran, Raquel revela que siempre ha bebido los vientos por ambos. «Mi hermana Olga, como muchas otras personas, lo único que ha hecho ha sido enamorarse de una persona con dos hijos a los cuales lo único que ha intentado ha sido cuidarlos y quererlos”, ha añadido.