Hablamos con el alcalde de Chipiona para saber en qué punto se encuentra la apertura del museo que honra la figura de Rocío Jurado. ¿Sigue su hija implicada en la apertura?

La docuserie de Rocío Carrasco ha reabierto heridas del pasado. Aunque para la protagonista de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ sincerarse sobre su vida ha supuesto una catarsis interior, no lo ha sido tanto para la familia de su madre. Convertidos en protagonistas involuntarios, han decidido que José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano, sea desde esta semana el portavoz de la familia. Él será el encargado de confesarse con los medios y decir qué opina de la polémica en la que viven sumidos desde el pasado mes de marzo -fecha en la que se estrenó el documental-. Sin embargo, hay un proyecto por el que sí permanecen unidos, uno que desvela que, al menos en esto, sí reman en la misma dirección. Este no es otro que el museo que honra la figura de Rocío Jurado, el cual ha se ha dilatado en el tiempo y 15 años después de su muerte todavía no ha visto la luz. Si bien el pasado año creían que abriría sus puertas para antes de este verano, nada más lejos de realidad y así nos lo desvelan en exclusiva justo el día en el que se cumple 3 lustros desde su fallecimiento. Todavía hay que esperar.

«Va bien, estamos sin parar de trabajar, pero sin prisa para que todo vaya correctamente», nos dice el alcalde de Chipiona, la tierra que vio nacer a ‘La más grande’. Luis Mario Aparcero y Rocío Carrasco han trabajado de manera infatigable para que el museo, por fin, se materialice, eso sí, todavía hay un proceso pendiente que esperan que llegue a su fin muy pronto. Ambos querían que estuviera abierto para el primer semestre de 2020, pero la pandemia ha retrasado los planes y ha evitado que puedan aprovechar un repunte de los turistas ahora con la vacunación. Resignados con la situación actual, Luis Mario Aparcero no se rinde y nos explica en qué punto se encuentran ahora.

«Esto tiene un largo proceso administrativo. Además, se han adjudicado unas obras en el interior del museo para separar la cafetería del museo porque estaban unidos. Entonces, hay una subvención como municipio tuístico…se está arreglando esta parte, se está mejorando la iluminación, se está poniendo la seguridad…Por lo menos, la obra estará dos o tres meses más y a la vez se está haciendo una obra de adaptación en lo que es el almacén para todos los vestidos y los trajes. También estamos en la fase de solicitar a la Junta de Andalucía la autorización, aunque ya hay mucha documentación en marcha, nos queda que nos aprueben el plan de seguridad», explica el alcalde de Chipiona. Papeleos a los que hay que sumar el hecho de poder adaptar este museo a los tiempos actuales y es que son muchos los años los que lleva persiguiendo este sueño. Entre ellos, trasladarlo al universo 2.0. «Vamos a recibir una subvención para todo el tema informático, la web, la cartelería, los logotipos, el diseño corporativo…Cuando eso esté sabremos cuándo será la fecha de inauguración«, desliza Luis Mario.

Pero ¿ha seguido pendiente Rocío Carrasco de todo este asunto después de grabar la docuserie? La respuesta es que sí y es que si bien hace unos meses se dejaba la piel, ahora su actitud sigue siendo exactamente la misma. «Totalmente implicada, dando ideas, con iniciativa. La tenemos informada de todos los pasos que se van haciendo, está todo bien. Sin ningún tipo de problema, al igual que el resto de la familia que están deseando que se abra el museo«, apunta a SEMANA. Así derriba cualquier rumor que apunta a Rocío Carrasco como la persona que ha puesto trabas en toda esta historia, aunque no niega todos los contratiempos que han existido a lo largo de este tiempo. A pesar de que nos preguntamos sí el documental ha acelerado parte de este proceso, el político, que es además amigo de la familia, lo niega. «No ha habido más interés desde el documental. Hay mucha gente que quiere ver el museo, pero todavía es imposible», dicen.

Aunque este no es el único plan que tienen en mente para honrar la memoria de Rocío Jurado. La tierra que le vio nacer tiene muchas ideas que giran en torno a ella y así nos lo desvela Luis Mario Aparcero. «También se va a poner en marcha el centro de estudios de la copla y de la canción española y, aunque el flamenco tiene referente en varios puntos, la copla no. Nuestra intención es que no sea solo un museo de vestidos, discografía y fotografía…Además de esto, se va a hacer un festival internacional de la música española…Nos queremos especializar, queremos ir mucho más allá», comenta el político. Con quien también nos hemos puesto en contacto es con la Asociación cultural de ‘La más grande’ que preside su hija, Gloria Camila, y nos insisten en que «su deseo es que se hubiera abierto ya hace muchos años», declaraciones que evidencian que todos luchan por un mismo objetivo.