Al comienzo del programa de ‘Sálvame’, Jorge Javier Vázquez ha anunciado el fichaje de Rocío Carrasco, pero ha puesto una condición ¡muy fuerte!

Desde la pasada semana se estaba anunciando el regreso de Rocío Carrasco a un plató de televisión tras el final de la primera temporada de su docu-serie, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Un mes después de su última entrevista en Telecinco junto a Carlota Corredera regresa a ‘Sálvame’ y parece que para quedarse. Jorge Javier Vázquez abría el programa de este lunes con una noticia bomba que no ha caído a todos bien. ‘Sálvame’ ha fichado a Rocío Carrasco y se convertirá en una nueva trabajadora del programa en el que ha estado mucho tiempo colaborando su ex, Antonio David Flores. Eso sí, Rociíto habría puesto sus condiciones para aceptar la propuesta. De hecho, el presentador ha asegurado que habría vetado a Lydia Lozano: ¿cómo se ha tomado este rechazo?

«A ti te ha vetado», le ha espetado Jorge Javier a Lydia Lozano, que no daba crédito a lo que estaba escuchando. «¿Cómo me va a vetar ahora? ¿Después de haber estado con ella me veta? ¿Pero qué me ha vetado?», preguntaba atónita al presentador. «Te deja seguir viniendo a trabajar excepto los días que venga ella», ha querido aclarar. «Ah, ¿y cuántos días viene?». Jorge Javier, entre risas, le respondía: «muchos, muchos». Esta podría haber sido una condición de la hija de Rocío Jurado o simplemente Jorge Javier estaba intentando gastarle una broma a Lydia Lozano, que siempre se muestra muy preocupada por su trabajo.