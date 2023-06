Rocío Carrasco se reconcilia con la Asociación Cultural de Rocío Jurado, donde Gloria Camila es presidenta

La figura de Rocío Jurado sigue siendo recordada, a pesar de que han pasado 17 años de su desaparición. En especial en Chipiona, su tierra, donde sigue siendo profeta, a pesar los años que han pasado desde su muerte. Recientemente la 'Asociación Cultural de La más grande' mostraba orgullosa el mausoleo de la artista, un post en el que llama poderosamente algo la atención: la mención a Rocío Carrasco. "Gracias a Rocío Carrasco y la empresa que lo decoró con motivo del 17 aniversario de su partida", escribían, palabras que chocan debido a la nula relación que existía entre ellos. Así lo relataba su fundadora hace tan solo unos meses, Carmen Barroso, quien explicó que la Rocío de ahora era alguien completamente desconocido para ella, lo que dejaba ver su evidente decepción.

"He querido muchísimo a Rocío Carrasco, y no entiendo a esta Rocío que veo porque ella no era así. Ella desde que conoció a cierta persona cambió por completo. Yo me acuerdo que hace años le mandaba algunos fax contándole todo lo que queríamos hacer y ella nunca me contestaba", decía a La Razón. Una declaración que no es ni mucho menos aislada, ya que el pasado año se aseguró que el homenaje que había organizado Gloria Camila junto a ellos se había cancelado tras varias advertencias de Rocío Carrasco. Recordemos los azucarillos con la cara de Rocío Jurado que iban a ser distribuidos en Chipiona, los cuales nunca llegaron a ver la luz. Rocío al enterarse puso el grito en el cielo y contactó con sus abogados para que frenaran cualquier iniciativa que estuviera relacionada con esto, reacción que provocó el enfado de la asociación, pues perdieron todo lo invertido. "Se empeña en tirar por tierra todo lo hecho desde el corazón", dijo uno de sus miembros. No lograban entenderse, a pesar del cariño que ambos sentían por la artista.

Fue hace tan solo unos días cuando gran parte de la familia de Rocío Jurado se desplazó a Chipiona. Gloria Camila, Amador Mohedano o Rocío Flores acudieron al Santuario de la Virgen de Regla, cita que muchos de ellos no se quisieron perder. Entonces no nos dimos cuenta de cómo Rocío Carrasco ha logrado reconciliarse con esta asociación, a la cual debe dar permiso para cada tributo pensado para la artista. Cabe señalar que desde el 2022 es ella quien debe tomar todas las decisiones, una situación a la que han debido de adaptarse y que ha enfadado a muchos de ellos. No todos entienden la razón por la que se debe consultar la posibilidad de hacer un homenaje en honor de Rocío, pero según dicen, "se han resignado".

"La asociación indirectamente no vamos a estar presentes en los actos, pero vamos a seguir haciendo lo mismo aunque haya que cambiar nombres. Lo hemos cambiado a’ Chipiona suena a Rocío'. Las misas las haremos donde tengamos que hacerlas y vamos a seguir homenajeando a mi madre, haciendo la ofrenda floral, limpiando el mausoleo y todo", aseguró Gloria Camila cuando se le preguntó por este asunto. De este modo, la hija de Ortega Cano dejó claro que no tiraría la toalla y que seguiría al pie del cañón, dándole igual los tiras y aflojas que esto provocara con su hermana, con la que no mantiene ninguna relación desde hace años y con la que incluso se ha enfrentado en los juzgados. ¿Servirá este paso para que ellas también acerquen posturas? Solo el tiempo lo dirá.