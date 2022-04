Después de una larga temporada alejada de los focos, Rocío Carrasco ha reaparecido en Sevilla para presentar su nuevo proyecto empresarial. Acompañada de Fidel Albiac, la hija de Rocío Jurado ha presentado el concierto ‘Mujeres cantan a Rocío Jurado, un nuevo homenaje a ‘la más grande’ que coge el testigo del tributo que organizó en el Wizink Center de Madrid, el pasado 8 de marzo, coincidiendo con el Día de la Mujer. En la rueda de prensa celebrada en el Cartuja Center ha respondido a la pregunta del millón: «¿Qué opina de la entrevista que ha concedido en exclusiva para SEMANA Olga Moreno?».

Durante una intervención en directo en ‘Sálvame‘, Carrasco se ha pronunciado sobre las declaraciones más esperadas de Olga. No ha leído nada. No tiene conocimiento alguno de las palabras de la sevillana, quien asegura en esta revista que ella y Fidel se alegrarían de su ruptura: «Como tú comprenderás, ya paso. Ni fu, ni fa. Solo sé que el que avisa no es traidor. Y yo lo avisé. No la he leído porque venía a Sevilla en el AVE».

Y es que la que fuera pareja de Antonio David Flores se ha sincerado con esta revista, para la que ha hablado sobre su ruptura con el malagueño. «No me merezco lo que me ha pasado», se lamenta. No sabía ni esperaba que el exguardia civil mantuviera una relación con Marta Riesco, su actual novia. «Nadie va a amar nunca a Antonio David como yo lo he hecho», asegura en el nuevo número de SEMANA, ya disponible en quioscos y supermercados de toda España (o descargando la versión online AQUÍ).

Rocío Carrasco no ha leído la exclusiva de Olga Moreno en SEMANA porque prefiere mantenerse al margen. «Lo único que te digo es que espero y deseo que se dé cuenta de las cosas antes de que le lleguen a pasar», reconoce. Eso sí, ha vuelto a recriminar a Antonio David por su conducta: «El modus operandi es el mismo y el personaje no cambia. Ha quedado muy claro mi concepto por las experiencias vividas. Solo espero que se dé cuenta antes de que le ocurran las cosas. Hace tiempo dije que sobre ella no iba a comentar nada ni a decir nada. La iba a dejar al margen de todo esto y no lo voy a hacer. Lo único que digo es: No te lo creas».

Sobre Olga se ha mostrado clara. Cree que no tiene por qué entrar en profundidades ni en detalles sobre lo que hace o dice: «Esta persona no es nada mío ni pertenece a mi vida. No significa nada. Para perdonar está Dios. No tengo que decir lo que tienen que hacer los demás, pero no me creería ese momento».

Serena en todo momento, Rocío Carrasco ha dejado claro que no se expresará sobre las declaraciones de su hija, Rocío Flores, tras conocer las opiniones de Olga Moreno en SEMANA: «Dije que la iba a dejar al margen y no seré yo quien falte a eso».

«Como sabéis, hay un procedimiento que me ha puesto el ser, utilizando al niño… ¿Que si me preocupa? A qué madre no le preocupa esa situación, pero espero que más pronto que tarde se pueda solucionar», añadía, cuando le han preguntado por la larga batalla judicial que aún tiene en marcha con el padre de sus dos hijos. «Es una persona que ha ejercido contra mí violencia vicaria… No puede haber nada viable en ese aspecto. Todo contacto puede ser nocivo para la salud. Es así».

«Esperamos que nos digan el día del juicio… no debe de pasar de junio. Nos dirán el día del juicio», añadía. «Ella (Rocío Flores) está fuera del procedimiento y el ‘ser’ se enfrenta a pena de prisión. Fiscalía pide tres años y nosotros pedimos cuatro», continuaba, al hablar de la investigación que hay sobre supuesto alzamiento de bienes de Antonio David y Olga. No sabe «ni le importa» de qué vive en la actualidad el malagueño, pero «tendrá que responder».

«He dicho antes que ‘el ser’ sigue un mismo patrón y que el que avisa no es traidor», repetía. Está convencida de que los últimos movimientos de Antonio David corresponden a un plan premeditado: «A mí no me gusta afirmar ni decir cosas que no puedo demostrar, pero creo que obedece a algún tipo de estrategia».

