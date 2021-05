«Os tengo que dar as gracias a todos por la implicación, por haberme escuchado», ha dicho, emocionada.

Rocío Carrasco ha intervenido en directo en la entrega final de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. En ‘Punto de partida’, el último episodio de su serie documental, la hija de Rocío Jurado se centra de manera especial en Antonio David Flores, al que considera el principal responsable de sus desdichas. También se centra en la figura de su hija, Rocío Flores. Especialmente en sus recientes apariciones televisivas y en las declaraciones que ha hecho la joven en los medios de comunicación, proyectando una imagen que, según ha contado, no se corresponde con la realidad.

«No estoy sola»

También ha tenido tiempo de intervenir en directo. «Estoy muy emocionada. He visto esa última parte del episodio me ha vuelto a remover un montón de cosas, pero no estoy sola», confesaba. «Antes no estaba sola, pero ahora lo estoy mucho menos gracias a vosotros y no sería bien nacida si no fuera agradecida. Os tengo que dar as gracias a todos por la implicación, por haberme escuchado, por haberme subido el altavoz y por haber querido escucharme».

«Me encuentro más fuerte y aquí estamos», añadía. «Más fuerte y más segura. Me quedan cosas que pulir, pero más fuerte y más segura», reiteraba. «No tengo miedo. Cuando digo aquí estamos es que aquí estamos y no hay miedo. Ya no hay miedo», matizaba.

Tras llegar a la final de su docuserie tiene «esperanzas» de que su testimonio «sirva para algo» y que su caso sirva de ejemplo para «todas las mujeres, creo que se deben poner las cosas en su sitio y se deben hacer las cosas bien. Se tiene que escuchar y se les tiene que dar voz. Creo, espero y deseo que esto haya podido aportar un granito de arena para que así sea. Deberían cambiar muchas más cosas para el se humano».

Se sentará en el plató de Telecinco el miércoles 2 de junio

A continuación, anunciaba que se sentará en el plató de Telecinco el próximo miércoles 2 de junio. «Quiero deciros a todos que el próximo miércoles me gustaría ir al plató para hacer el cierre del ciclo allí con vosotros. ¡Si tú me dejas, que eres la jefa!», le decía a Carlota Corredera.Entonces, la presentadora lanzaba un zasca contra quienes han criticado las palabras de Carrasco a lo largo de la emisión del programa. Especialmente a Kiko Matamoros, quien ha confesado que no ha visto ningún episodio. «Es de primero de negacionismo decir que no lo ves», lamentaba.