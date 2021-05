Aunque no mantiene contacto alguno con su hija Rocío Flores, Rocío Carrasco ha insistido en que ella es su verdadera madre, pese a todo.

Rocío Carrasco ha desvelado qué pensó cuando se filtró en la prensa la sentencia en la que se desvelaba la paliza que su hija le dio el 27 de julio de 2012. Ella asegura que no tuvo nada que ver en que eso llegara a los medios y que ante todo pensó en protegerla para que no la hicieran daño públicamente. «Es mi obligación, por mucho que diga que su madre es Olga«, dice Rocíito. A pesar de que en las últimas semanas Rocío Flores ha insistido en que Olga Moreno es muy especial para ella, pero no es su madre, lo cierto es que en el pasado sí que se ha referido a ella como «la mami», palabras que para la hija de Rocío Jurado son especialmente dolorosas. «Yo, pese a ella, la que la ha echado por aquí soy yo. Y me llamo Rocío Carrasco Mohedano«, dice indignada.

Rocíito no está de acuerdo con que su hija defendiera a Antonio David cuando él decidió entrar a ‘Gran Hermano VIP’, ya que cree que la echó a los leones. «¿Tú crees que a una madre le gusta que eso salga de una hija? ¿No, verdad? Yo nunca hubiese puesto a mi hija ahí, cuando tuviera a su hija la cabeza totalmente amueblada que ella decidiese», dice. «¿Tú la pones ahí con 21 años? Tú eres un desalmado», continúa. En ese momento y a partir de que comenzara a crecer la popularidad de la joven, Rocío Flores se convirtió en un reclamo para los programas e incluso en un futuro fichaje de reality. Así fue y es que poco después participó en ‘Supervivientes’, aventura selvática que le cambió la vida y que le hizo estar mucho más presente en la televisión.

La pasada semana se pronunció sobre Olga y el sentimiento que le une a ella. Rocío Flores tiene claro que siente un amor incondicional hacia ella, pero sobre todo dice que su madre debería estar muy agradecida a la malagueña por haberles cuidado los últimos años. «Llevo dos o tres semanas que no veo la docuserie, pero sí que me han llegado ciertas cosas. Creo que debería estarle bastante agradecida a Olga Moreno por habernos cuidado», dijo rotunda. A pesar de que reconoció que las confesiones de Olga en la isla no le ayudaban y llegaban a hacerle daño, entiende a la empresaria al ponerse en su piel. «Yo espero que todo esto no pase factura a Olga. La única palabra que tengo hacía ella es agradecimiento, me ha tratado como si fuera su hija. No estoy molesta con ella, creo que no quedaron claras mis palabras. Lo que le digo a Carlos es que no me hace bien que hable de su vida, no estoy molesta con ella por hablar, el daño no me lo hace ella, sino lo que pasa fuera», dijo la hija de Antonio David.