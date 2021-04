Rota en llanto, la hija de Rocío Jurado ha recordado el día que su hijo David «se rompió un brazo por la mitad» y su padre no lo llevó al hospital.

En el sexto episodio de «Rocío, contar la verdad para estar viva», Rocío Carrasco ha contado por primera vez uno de los episodios más difíciles de su vida: el día que su hijo David se rompió un brazo, según ella, por una grave negligencia de Antonio David Flores. El incidente sucedió cuando el menor de los hijos de la expareja era muy pequeño. Solo tenía 4 años.

Rociíto ha asegurado que tras uno de los cambios de vivienda de sus hijos, el «padre impío» tardó más de dos horas en devolverle a los pequeños. Era un domingo y estaba preocupada porque los niños tenían colegio al día siguiente. «Cuando llegan a casa, los beso y abrazo. Al tocarle en el brazo a David, veo que el niño tiene un bulto de un tamaño impresionante y que, al tocarle, perdió medio el conocimiento, se quedó traspuesto», ha recordado la hija de Rocío Jurado.

Lo que pasó es que su hijo David se cayó de una litera se rompió un brazo y Antonio David no lo llevó al hospital. Es Rocío quien pone la denuncia porque cree que había podido existir negligencia por parte del malagueño.

«Tenía el brazo roto por la mitad»

«Nos fuimos al hospital San Rafael de urgencias, Fidel, la niña y yo y mi hijo. Tenía el brazo roto por la mitad. La doctora me miró a mí con desconfianza y me dijo: ‘¿Cómo se ha hecho esto el niño? Yo le dije: Acabo de traer a los niños porque han estado con su padre».

«Yo vivía aterrada y por eso todo lo tengo que hacer a través e un abogado porque esto es como el delincuente y el policía. El delincuente tiene ventaja porque se puede saltar la ley. Yo no podía porque tenía dos niños», ha explicado Rocío. Ha dejado claro que siempre intentó no cargar contra el padre de sus hijos para no perjudicar a sus hijos. Pero ante la negligencia relacionada con el brazo roto, no le quedó más remedio que acudir a los juzgados. «De ahí me fui al juzgado de guardia por negligencia en los deberes de custodia. Una denuncia que retiré posteriormente porque una vez más no quería hacer nada que fuera en contra del padre de los niños».

Rocío Flores, sobre Antonio David Flores: «Siempre ha jugado en mi contra»

Entre lágrimas, la madre de Rocío Flores se ha lamentado de haberse callado tantas cosas: «Por eso yo no hago muchas cosas en mi vida, por la cara de esos dos niños. Porque era su padre y quería que tuvieran una imagen que a la larga ha jugado en mi contra… Siempre ha jugado en mi contra». Para la hija de la más grande, el episodio del hospital es consecuencia directa de la actitud de su ex: «Nunca ha querido tener a sus hijos».