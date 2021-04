Rocío Carrasco ha revelado en ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ el momento en el que quiso entregar para siempre a sus hijos a Antonio David Flores

Rocío Flores hace escasas horas revelaba cómo se encontraba antes de la emisión de un nuevo episodio de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. «Estoy, que no es poco», aseguraba frente a los periodistas. Sus noches desde que su madre se quisiera confesar en televisión son difíciles, en especial los días en los que descubre cosas que ella desconocía. Según pudo saber SEMANA en exclusiva, la joven de 24 años está destrozada. Aunque a día de hoy ni ella ni su hermano tienen contacto con su progenitora, quién sabe si las confesiones de Rocío Carrasco la acercarán en un futuro a ellos o todo lo contrario. Este miércoles la hija de ‘La más grande’ ha recordado el día en el que, presa del pánico, se quiso rendir y quiso dejar de luchar por sus hijos.

Tras su separación Antonio David Flores y ella no se supieron entender en lo que respectaba a sus hijos. Mientras él aseguró en un plató que al no pasar la manutención de sus pequeños se le cortó el contacto con ellos, Rocío Carrasco mantiene que se cansó de que revelara mentiras y episodios íntimos de ambos en televisión. «Hay un primer momento en el que en un momento de flaqueza yo me planteo darle a los niños, yo me planteo no seguir luchando con eso. Yo vivía en un estado de alerta y de pánico que un día de repente dije ‘mira ya está, si le doy los niños por completo…’. Al final, era la ley Salomónica…No lo partas por la mitad y, aunque no sea tuyo, llévatelos, pero no les hagas más daño«, dice una serena Rocíito. Su relato es doloroso para ella y, aunque no llora al pronunciar estas palabras, lo cierto es que le cuesta hablar sobre ello.

Este sentimiento de tirar la toalla solo le duró «horas». Pronto se percató de que no debía renunciar a ellos, aunque consideró que había que hacer ciertos cambios en el convenio regulador de sus hijos para que también vieran a su padre. «Yo siempre me encargué de que esos niños quisieran estar con su padre y siempre me he encargado de decirle todo lo bueno de su padre. Ellos querían estar con él y yo determino que tengo una sentencia en la que se determina que se me da la custodia por completo. Yo miro para hacer un convenio regulador para que estén 15 días con cada uno. Cuando le comento a Fidel que voy a hacer esto, él me dice que le parece perfecto, que si él era lo que quería pararía el machaque a los niños y lo público. Entonces, me reúno con el que era mi abogado y hacemos un convenio regulador que se queda firmado por mí seis meses en la mesa de Dorotheo López para que el ser y su abogado fueran a firmarlo«, ha añadido. Ahí se recrudeció de nuevo la guerra entre ellos, una batalla que a día de hoy no ha llegado a su fin.

Esta semana Antonio David Flores ha confesado que está fuerte ante lo que está por venir y su abogado, Ivan Hernández, ha explicado que las demandas ya «van tomando forma», por lo que muy pronto sabremos más detalles de ello. Tras el estreno del documental, su letrado aseguró que demandarían a la mano en la sombra del documental y su entorno, por lo que no se avecinan tiempos fáciles para la hija de Rocío Jurado.