Tras la emisión del tercer capítulo de ‘En el nombre de Rocío’, Rocío Carrasco ha respondido a unas palabras de Raquel Mosquera donde hablaba así de la empresaria: «No se puede ser más tonta, cortita y mala persona para decir o insinuar, no sé qué es peor, que yo ejercía la prostitución en Alemania». La hija de Pedro Carrasco y Rocío Jurado ha querido responderle de manera contundente y ha dejado clara su postura sobre la peluquera: «Tonta y cortita no soy yo, vida vía. Tonta y cortita eres tú, aparte de otro montón de cosas», ha comenzado diciendo. «Pero si tú has utilizado lo que yo he dicho de Alemania para enlazarlo con algo sumamente horroroso como es la prostitución. Yo no conozco a ninguna niña ni de tres ni de seis años que ejerza la prostitución, vida mía. No vayas por ahí porque la cosa no va por ahí», ha comenzado diciendo.

Rocío Carrasco responde a la carta más dura de Raquel Mosquera

«Raquel que cuando yo digo lo de Alemania lo estoy diciendo porque cuando tú estás allí con tus padres, según tengo entendido, allí se te diagnostica tu problema. Y tú te tienes que volver para que los médicos de España te traten porque allí no sé qué problema había. A eso me refería», dice hablando sobre los problemas de salud mental que sufre Raquel Mosquera.