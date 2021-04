La hija de Rocío Jurado contesta de manera tajante al italiano, cuya actitud considera muy parecida a la de «el ser» (Antonio David Flores).

En la que ya es su entrevista en directo más importante de su vida, Rocío Carrasco ha abordado todas y cada una de las cuestiones que le han preguntado en el plató de Telecinco. El italiano siempre se ha mostrado muy crítico con ella, y ha cuestionado en numerosas ocasiones que lleve nueve años sin hablarse con su hija, Rocío Flores.

«Le diría a Alessandro que con la actitud que él ha tenido para conmigo y para con mi vida creo que no ha entendido nada. Creo que no se ha parado a ver ni una palabra ni una frase que yo haya dicho», ha lamentado la hija de Rocío Jurado. «No me extraña en absoluto porque perro no come perro».

Para la empresaria hay similitudes entre la conducta del italiano y su exmarido, Antonio David Flores. «Al final, si lo analizas… Si tiene ese pensamiento que él verbaliza me demuestra que si no es igual «al ser», es muy parecido. Entiendo perfectamente su defensa y sus ataques».