Rocío Carrasco ha querido contestar por fin a Antonio David Flores y otros colaboradores de televisión que han dicho siempre que ha eludido responsabilidades con respecto a sus hijos.

Durante mucho tiempo, que coincide con el silencio de Rocío Carrasco, Antonio David Flores ha atacado a su expareja diciendo que esta ha eludido sus responsabilidades con sus hijos, Rocío Flores y David. Estos ataques estaban más dirigidos hacia la supuesta negación de la hija de Rocío Jurado de llevar a sus hijos a las citas médicas que tenían programadas con antelación.

En la emisión del capítulo 9 de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, Rocío Carrasco desmiente todos estos ataques, que no solo han venido por parte de Antonio David, también por parte de otros colaboradores que han según ella han sido marionetas de su exmarido. Ella ha querido ser rotunda: «Nunca he eludido las responsabilidades con mis hijos. Para mí, mis hijos han sido lo más importante de mi vida desde el día en el que nacieron».

«Veo salir del juzgado a Antonio David Flores con un montón de informes médicos y pruebas diagnósticas… es significativo. Esta persona se ha dedicado para avalar que yo no me encargaba de los médicos y que me saltaba citas… yo no me las saltaba, las cambiaba cuando las había programado él, que es muy diferente. Cuando lo veo salir con eso, me siento en el psicosocial, el señor me pregunta si sé las dolencias que tiene mi hijo, porque fui sin ningún tipo de documentación», ha explicado ella.

«Recuerdo que me quedé mirándolo y le dije que no me hacía falta traer ningún documento de lo que tiene mi hijo. Le empecé a enumerarse uno a uno los problemas que tenía», ha dicho defendiéndose de todos los ataques que lleva escuchando desde hace años sobre las citas médicas que supuestamente se saltaba Rocío Carrasco.

«Que dos personajes», dice sobre Kiko Matamoros y Gustavo González, que han hablado mucho de este tema en los platós de televisión. «Son brazos ejecutores. Es mentira lo que dice Kiko Matamoros, tengo documentos del neurólogo. Se tiene que seguir creando la imagen por si esa imagen tiene riesgo de caer un poquito, porque que yo tenga esa imagen, a él reporta beneficio económico. Aquí hay muchos intereses creados. Mi hijo tiene necesidades que han estado cubiertas por mí desde el día que nació mi hijo», ha continuado.

«He tenido periodos de 15 días a mis hijos y yo no he salido ni a tirar la basura. Esos 15 días eran para ellos expresamente. Me decían de ir a comer y yo decía que no, que no podía porque estaba con los niños. Yo lo aplazaba todo cuando los niños estaban en mi casa», ha desvelado sobre los periodos que tenía a sus hijos.