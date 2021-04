La hija de Rocío Jurado ha arrancado su histórica entrevista rememorando los malos tratos recibidos por su hija en el año 2012.

Es la pregunta de la que toda España deseaba una respuesta: ¿Por qué Rocío Carrasco no ha contestado a las llamadas de su hija, Rocío Flores? Desde que el pasado viernes, la hija de Antonio David Flores lanzara un llamamiento a su madre, saber el motivo por el que no había cogido el teléfono a la joven era el tema del momento.

Pues bien. Por fin ha llegado la hora de que la hija de ‘la más grande’ explique la causa por las que no ha devuelto las llamadas a su hija. Nerviosa, pero decidida a contar su versión de los hechos, ha arrancado el especial recordando los malos tratos que vivió de su hija.

Curiosamente, en el documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, Rocío Carrasco ha hablado en todo momento de de su hija en tiempo pasado. «Era una niña muy buena, una belleza, era una niña maravillosa y que moría con su madre. Siempre me he considerado una buena madre», ha relatado en su docuserie. El hecho de que se refiera a ella en tiempo pretérito da fe de que da por perdida la relación con su hija.

Se vieron por última vez el 27 de julio de 2012. Un día en el que se produjo una fuerte discusión entre Rocío Flores supuestamente le propinó varios golpes a su progenitora. Un año después, en 2013, llegó una sentencia que condenaba a la joven. El juez que instruía el caso manifestaba en el documento que resultaba «probado que la menor ha venido atentando contra la paz familiar» después de tres años de malos tratos.

Ese día pasa que Rocío me agrede y yo termino en un hospital. Es algo que sabe, que se ha sabido públicamente, pero quiero decir una cosa. Rocío llega a ser verdugo porque antes ha sido víctima. Y ha sido víctima más vulnerable que yo. Quiero que eso quede claro. Quiero pedir públicamente a las personas que la atacan por lo que ella realizó en ese momento de su vida, que no la culpen. Ella no tiene la culpa», sentenciaba. La culpa la tiene «su padre». Asimismo, añadía que «a mí me estaba pegando una paliza otra persona que no era la niña, era su padre».

Fue el pasado viernes cuando la joven revelaba en el plató de ‘El programa de AR’ que había llamado por teléfono a su madre «dos veces» y que ésta no le había contestado el teléfono. «Mamá, lo he intentado por activa y por pasiva. De manera privada. Aquí se ha llegado a cuestionar que yo después de ‘Supervivientes’ no me he puesto en contacto con mi madre. Eso es mentira», se lamentaba. «Ayer volví a llamar a mi madre. Otra vez. Dos veces. Y veo ya que la única manera real de poder contactar con ella es públicamente».

La colaboradora lanzaba unas palabras en directo que han hecho estallar las redes sociales. «Mamá, a tus hijos no te los ha arrancado nadie. Tus hijos están aquí. Tu hija y tu hijo. Levanta el teléfono. Llámanos. Habla con nosotros. Siéntate con nosotros. De verdad. Deja de lado todo esto y habla con nosotros en casa. Vamos a aclarar las cosas pero no quiero más daño», sentenciaba. «Ya no puedo más y lo digo de corazón. Tal y como lo siento. De verdad. Basta. Ni puedo yo ni puede David. Está siendo todo muy injusto».

Ya han pasado nueve años desde que madre e hija dejaron de dirigirse la palabra. El motivo del distanciamiento entre ambas es la gran incógnita y el gran debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. Prueba del interés que ha despertado este asunto es que Rocío Flores lleva días siendo trending topic en Twitter, donde su nombre es uno de los términos de búsqueda más buscados de esta plataforma.