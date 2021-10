Rocío Carrasco ha acudido al desfile de Palomo Spain mientras que la segunda parte de su docu-serie no está exenta de polémica

Rocío Carrasco es una de las mujeres más buscadas de los últimos tiempos. Desde la emisión de la primera parte de su docu-serie, ha tenido el foco mediático sobre ella y su familia. Fichó como colaboradora de ‘Sálvame‘ y ha acudido en ocasiones puntuales. Poco se sabía de ella mientras que la segunda parte de su documental no para de acaparar protagonismo, titulares y minutos en la televisión. Completamente alejada de la tele, Rocío Carrasco ha reaparecido en un inesperado lugar: en un desfile de moda. La hija de Rocío Jurado ha acudido al desfile de Palomo Spain que ha tenido lugar en el Paseo del Prado este jueves en la tarde. Mostrando su apoyo al modisto, no se ha querido perder la presentación de su colección ‘Córdoba‘, ciudad donde estaba prevista su presentación, que no ha sido posible al no haber llegado a un acuerdo económico diseñador y Ayuntamiento.

La hija de Rocío Jurado ha acudido al desfile de Palomo Spain en Madrid

Rocío Carrasco se ha «colado» en el desfile del modisto junto a otros rostros conocidos como Paco León, Boris Izaguirre, Raquel Sánchez Silva o Fiona Ferrer entre otros personajes famosos. Rociíto ha sido una de las invitadas más esperadas y al finalizar el pase ha podido saludar al modisto, con quien guarda una excelente relación. Para la ocasión ha elegido un llamativo look compuesto por pantalones rectos en verde lima, un jersey de cuello de cisne en amarillo y topos negros y una cazadora de cuero en burdeos. Pasándoselo en grande, la hija de la Jurado ha disfrutado del desfile completamente ajena a las batallas legales que tiene abiertas y a la polémica sobre su documental.

Rociíto ha posado con algunos de los invitados y también en solitario, demostrando que no se «esconde» y que aunque no esté en televisión, sigue muy presente. De momento, la colaboradora de televisión estaría preparándose para grabar la segunda parte de su documental bajo el nombre de ‘En el nombre de Rocío’. En esta ocasión mostraría los diarios privados de su madre en los que relataba sus vivencias y pensamientos de algunos miembros de los Mohedano. De hecho, hay mucha presión para que esta parte no vea la luz.

Rocío Carrasco ha recibido la demanda de su hermana para que se paralice la emisión

Es tal la negativa de la familia para que no se emitiera la docu-serie que incluso ha demandado a Rocío Carrasco para frenar la emisión. Gloria Camila Ortega ha demandado a su hermana, Rocío Carrasco, para evitar que el diario de su madre vea la luz. No tiene ninguna intención de que estos documentos privados sean públicos en una docuserie, más aún si se tiene en cuenta que la propia artista lo llegó a repetir en varias entrevistas. «Soy exhibicionista de mi voz, pero esos sentimientos los guardo para mí», dijo ‘La más grande’.