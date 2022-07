El tercer episodio de ‘En el nombre de Rocío’ vuelve a dar que hablar. Rocío Carrasco se centra esta vez en su padre, Pedro Carrasco, e inevitablemente en la que fue su mujer, Raquel Mosquera. Sobre ella mantiene que no ha dicho una sola verdad y, además, ha profundizado sobre el último día en el que vio a su progenitor, una cita que tuvo lugar en su casa de Valdelagua y sobre la que hay varias versiones. Si bien la peluquera mantiene que su esposo abandonó la charla diciendo «a esta hija de p*** no la vuelvo a ver en la vida» tras una tensísima conversación, Rociito cuenta que sucedió justo lo contrario. Dice que padre e hija acercaron posturas y que si Pedro Carrasco se fue haciendo eses no fue por ella, una respuesta que, a buen seguro, dolerá a Mosquera. «Ella sabe muy bien lo que mi padre bebe ese día y qué cantidad, porque fue ella la que se encargó de servírselo», ha dicho Rocío Carrasco.

Estos datos no cuadran en absoluto con el relato que Raquel ha dado en televisión o fuera de los platós. «Mi marido, Pedro, como se ha insinuado, no iba haciendo eses. A nosotros no nos pusieron ni un vaso de agua y ahí había cuatro personas no digo más», dijo Mosquera hace algunos meses. De este modo, confirmaba que la otra persona era Fidel Albiac y además, reveló que Pedro Carrasco jamás pidió perdón a Fidel, a pesar de la versión de Rocío Carrasco. «Mi marido, Pedro, no tuvo que pedir perdón a nadie porque era un señor. ¿Por qué va a tener que pedir perdón? ¿Por ser buen padre? ¿Por ser buena persona?», comentó.

Es ahora cuando la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco ha vuelto a profundizar en la última conversación que tuvo cara a cara con el boxeador. Cabe recordar que Raquel Mosquera ha asegurado que su marido murió porque se le rompió el corazón (metafóricamente) tras una discusión con su hija, fallecimiento que se produjo en el año 2001 por una parada cardiorrespiratoria. «Hay que ser muy ruin y muy zafio para usar esa conversación para decir todo lo contrario y culparme de la muerte de mi padre. En esa conversación hablamos lo que teníamos que hablar y salió sabiendo lo que tenía que saber. Todo el resto que se ha dicho es mentira«, sostiene Rocío en su último episodio.

Además de todo lo anteriormente mencionado, Rocío Carrasco ha lanzado un nuevo titular sobre el matrimonio formado por Pedro y Raquel. Al igual que sucedió con Rocío Jurado y Ortega Cano, el cual ella tildó de error, Rociito ha desvelado, por primera vez, que su padre se arrepintió de su historia con Mosquera. «No sé si se arrepintió de haberse casado o de haberla conocido, pero estaba arrepentido», ha dicho sobre esta pareja que se casó en 1996 en Huelva.