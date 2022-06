Raquel Mosquera fue la segunda mujer de Pedro Carrasco tras su separación con Rocío Jurado. Tras su divorcio en julio de 1989, el ex boxeador se casó con la peluquera en el 1996 en Huelva, donde Rociíto ejerció de madrina. Sin embargo, poco queda de esa buena relación que por aquel entonces había entre Mosquera y Rocío Carrasco. Durante la emisión de ‘En el nombre de Rocío’, la empresaria desveló que tanto Rocío Jurado como Pedro Carrasco se murieron enamorados el uno del otro. Unas palabras que no iban a sentar nada bien ni a Ortega Cano ni a Raquel Mosquera, las segundas nupcias de sus padres. Sin embargo, no es lo único que va a hablar contra la peluquera. Rociíto sentencia a Mosquera: «No tiene vergüenza».

Rocío Carrasco asegura que Raquel «no tiene escrúpulos» y que «no tiene ningún tipo de sentimiento hacia esa persona que fue su marido porque si lo tuviera, no hubiese hecho conmigo lo que ha hecho», cuenta la hija de la más grande. «Raquel Mosquera no tiene vergüenza. Ella no tiene que inventarse cosas de gente que está fallecida», cuenta en el adelanto del próximo episodio Rociíto. Al parecer, el tercer episodio de esta segunda parte de la docuserie estará centrado en Raquel Mosquera, la relación con su padre y todo o que ella ha contado durante todos estos años.

Raquel Mosquera asegura que Pedro Carrasco se refirió a Rociíto como «hija de puta»

«Yo no soy médico, pero esa noche a Pedro se le partió el corazón y me dijo ‘a esta hija de puta no la volveré a ver nunca más’. Eso me lo he callado 15 años y ahora, Rocío, demándame si quieres. A los pocos días mi marido falleció», dijo Raquel en el año 2016. Unas palabras que dictan mucho de lo que Rociíto ha contado sobre lo que ocurrió ese día: «Por mucho que Raquel Mosquera diga, mi padre jamás se hubiera referido a mí como ‘esta hija de puta no vuelve a verme’». «Mi padre no se va haciendo eses ni dando volantazos porque hubiese tenido una discusión conmigo. Mi padre se fue haciendo eses por otras circunstancias que ella sabe perfectamente. Y ella sabe por qué”, contaba Rociíto.

Rocío Carrasco también ha contado que Mosquera tiene el cinturón de Campeón del Mundo que ganó Pedro Carrasco durante su etapa como boxeador. «Yo le digo a ella que si ella quiere que me haga una réplica y que si ella quiere que se quede con el original. Pero eso nunca sucedió», cuenta. No es la primera vez que revela que le pidió algo a la peluquera tras la muerte de su padre. Ya explicó que le pidió el reloj de su padre porque tenía una inscripción del día de la boda entre Pedro y Rocío Jurado. Una joya que supuestamente ella no tenía.