Rocío Carrasco ha pasado el día de Reyes Magos con algunas de las integrantes del clan Campos, lo que evidencia su estupenda relación con ellas una vez más.

Una vez más y siguiendo con la tradición, Rocío Carrasco se ha reunido con el clan al que está tan unido. La hija de Rocío Jurado compartió el día de Reyes con Terelu Campos y su hija, Alejandra Rubio, tal y como se ha podido ver en las fotografías que han compartido tanto la hija de María Teresa Campos como Alejandra. Si bien en las anteriores fechas, entre ellas Navidad y Nochebuena, cumplieron a rajatabla las medidas impuestas por el Gobierno, no superaron la cifra de integrantes que marcan en la capital y solo se reunieron con familiares directos , en esta ocasión han cambiado de compañía. Han apostado por Rocío y su inseparable amiga, Anabel Dueñas, con quien disfrutaron de un día mágico en el que no dejaron de reír.

Compartieron confidencias, un ratito en el sofá e incluso no dudaron en inmortalizar parte de su día. «Family time«, escribió Alejandra junto a esta imagen, lo que deja claro qué siente por Rocío Carrasco, a la que siempre ha declarado su cariño públicamente. Y, aunque no se fotografiaron junto a ella, quien también estuvo presente en la cita fue María Teresa Campos, con quien la hija de Terelu se grabó bailando instantes después, demostrando así que ella y su nieta forman el tándem perfecto frente a la cámara. A quien, en cambio, no se pudo ver, al menos en las fotos, es a Carmen Borrego, quien quizás no estuvo presente y optó por otro plan alternativo.

De manera inevitable, todas las miradas se ponen también en los hijos de Rocío Carrasco, con los que no mantiene ninguna relación. Tal y como muchos podían llegar a imaginar, pasaron este día por separado y es que desde hace muchos años no comparten ni las fechas destacadas ni tampoco el día día, por lo que no ha resultado una sorpresa la decisión de cada uno de ellos.

Por su parte, Rocío Flores posteó cómo había pasado este día tan ilusionante a través de su perfil de Instagram, red social en la que desveló a sus seguidores de quién se había rodeado. Sus hermanos, su padre Antonio David, Olga Moreno y su pareja, Manuel Bedmar, un instante que ella misma tildó de «su suerte», revelando así lo feliz que le hacía estar junto a ellos. «Este año decidí no compartir por aquí los regalos de Reyes, pero sí os comparto mi mayor regalo. No pido más», ha escrito la joven muy orgullosa de la familia que tiene.