‘El último viaje de Rocío’ mantuvo pendiente a la audiencia durante la tarde de este martes. Superó datos, alcanzó un 17,9 %, al igual que ‘Ya son las ocho’, donde hicieron récord en lo que respecta al público, un 15 %. En ambos programas había dos pesos pesados del clan Jurado, lo que acaparó la atención de los espectadores y es que tanto Rocío Carrasco como Gloria Camila estaban en plató. Rociito en ‘Sálvame’ mientras se abrían los containers que guardaban los recuerdos de su madre y Gloria Camila comentando lo sucedido en las horas previas. Ambas lloraron, aunque por diferentes motivos, uno de ellos, relacionado con el caché que había recibido Rocío por el especial. «Aquí la única que está cobrando por esto es Rocío Carrasco. Si no no habría abierto esos contenedores», dijo la joven en el programa de Sonsoles Ónega. Sin embargo, lo cierto es que para ella también está siendo rentable, pues su presencia como colaboradora está asegurada en Telecinco mientras que dure el homenaje.

Si bien este martes, día del estreno del especial, Gloria Camila acudió como colaboradora a ‘Ya son las ocho’, solo un día después ha vuelto a confirmar que estará en plató. Ella mejor que nadie puede opinar y desvelar qué siente al ver todos estos recuerdos de su madre en la pequeña pantalla, por lo que la productora quiere contar con ella cada vez que se trate este asunto. Es una apuesta segura, más aún si se analizan los datos cosechados en el último día de emisión. Desde ‘Sálvame’ también quieren aprovechar al máximo el tirón y su objetivo es seguir teniendo en escaleta todo lo que Rocío ha guardado de su madre durante años, ya que han sido muchas las reacciones de la familia. Sincera e incapaz de esconder su verdad, la hija de Ortega Cano habla alto y claro de todo lo que opina de su hermana y vuelve a cerrar cualquier puerta a una posible reconciliación. Estas apariciones en televisión le reportaran un beneficio económico y, aunque es su trabajo, lo cierto es que está más presente que nunca en el programa. Más colaboraciones a la semana, más dinero a final de mes.

Gloria Camila es consiente de la expectación que ha generado el tributo a Rocío Jurado y, por ello, no duda en convocar a sus seguidores para que vean el programa cada vez que la llaman. Cada vez se la ve con más soltura, al igual que su prima, Rocío Flores, quien fichó en el mes de marzo por ‘El programa de Ana Rosa’. Gloria, por su parte, alabó el especial y aseguró que «lo que se estaba haciendo era precioso», no obstante, no fue la única relacionada con la familia Jurado que estuvo presente en ‘Ya son las ocho’. Rosa Benito también tuvo, aunque en un segundo plano, la voz cantante, revelando qué regalo le había hecho a su sobrina, Gloria Camila, tras la muerte de su cuñada. «Yo le regalé una sortija. Rocío me ha regalado muchas cosas y yo a ella. Yo le regalé a Gloria una sortija con unos brillantes, creo que estará muy contenta con esto que estoy haciendo», espetó la ex de Amador Mohedano.

La audiencia acompañó a ambos programas, sin embargo, ‘El último viaje de Rocío’ recibió críticas en redes sociales. Algunas de ellas hacían alusión al show que se hizo con el traslado de los contenedores, pues había varios reporteros de ‘Sálvame’ en diferentes puentes de Madrid. Parte del público se sintió decepcionada, eso sí, hubo otros muchos que aplaudieron el espacio que se le estaba brindando a ‘La más grande’. Un formato que finalmente no produjo un encuentro entre las hermanas, Gloria Camila y Rocío Carrasco. A pesar de que ambas estaban citadas en los estudios de Mediaset a una hora muy similar, no coincidieron en el mismo espacio, por lo que no hubo tenso cara a cara entre ellas.