Parecía imposible, pero ha sucedido. Rocío Carrasco se ha sentado este miércoles en el mismo sofá en el que cada semana Rocío Flores se dirige a ella, un espacio que esta vez le ha servido a Rociito de altavoz. Aunque el objetivo era que promocionara ‘Montealto: regreso a casa’, el cual volverá a la pequeña pantalla este viernes, ha sido inevitable preguntarle por su hija, quien hace solo unos días habló sobre Fidel Albiac e incluso amenazó con romper su silencio. «Si cuento mis vivencias se cae España», dijo. Justo sobre estas declaraciones y sobre la opinión de Rocío Flores sobre Fidel ha sido preguntada Rocío Carrasco. Vestida con un look muy casual y con cierto temple, la hija de la más grande ha aparecido en el club social de ‘El programa de Ana Rosa. «Me ha traído muchos recuerdos muy bonitos», ha comenzado diciendo y es que era el mismo plató de ‘Día a día’, donde ella trabajaba con María Teresa Campos.

Era pocos minutos antes cuando Joaquín Prat aclaraba que Rociito no debía estar nerviosa, pues solo se trataba de una charla en televisión. No era territorio hostil y así se lo ha hecho saber el presentador, quien estaba junto a ella separados solo por un metro de distancia pasadas las 12 y 20 de la mañana. «Me encantaría reescribir mi historia, qué duda cabe de que si pudiera hacerlo mis hijos estarían conmigo hoy por hoy. No hubiera cometido algunos errores que cometí y que asumí cuando hice el documental. Por ejemplo, darle la custodia compartido a un psicópata porque no quería causar daño a dos niños pequeños, si pudiera hoy por hoy la cosa sería diferente», ha dicho Rocío echando la vista atrás.

Aunque Joaquín Prat quería saber si se siente preparada para reconciliarse con su hija, lo cierto es que Rocío Carrasco sigue en el mismo punto de hace meses. No se siente preparada. «Yo no estoy capacitada emocional ni medicamente ni físicamente para dar pasos que se me piden a continuo. Las circunstancias no son las más adecuadas. Tengo esperanza de que algún día se pongan las cosas en su sitio y cada uno sea consecuente y consciente. Necesito tiempo para recuperarme. Es una puerta, simplemente. Esa puerta, de momento, se va a quedar así. Yo voy a apartar este tema a un lado», ha comentado mirando a Joaquín. Ni quiere puntualizar si deja la puerta abierta ni cerrada para siempre, ya que no está ni siquiera lista para valorarlo.

Rocío Carrasco: «A mi hija la voy a dejar a un lado»

No ha querido detallar qué siente al ver a su hija en televisión, aunque sí ha hecho mención a lo doloroso que le resulta hablar sobre la paliza que su hija le dio el 27 de julio de 2012. Por ello, ha tomado la drástica decisión de dejar al margen a su hija mayor para no hacerla más daño. «Creo que lo que he contado sobre ese episodio de mi hija solo ha sido lo imprescindible para que lo que estaba viviendo se entendiera. Lo he contado con todo el dolor de mi corazón, pero era la única manera de que esos 20 años que he estado mermada y enterrada en vida se entendieran. Sin haber contado eso que es la obra maestra del ser no se hubiera contado absolutamente nada«, ha espetado. Entiende el boom mediático que ha supuesto y ha vuelto a justificarse sobre el motivo por el que se atrevió a contarlo. «A mi hija la voy a dejar a un lado, el volver a narrar lo que ya he contado con todo el dolor de mi corazón solo genera daño. A mí me mata y a ella le causa dolor. Vamos a centrarnos en la otra parte de mi vida para seguir adelante», le ha pedido a Joaquín.

Además, ha revelado que este viernes la audiencia será testigo de un total de 48 folios en los que su madre, Rocío Jurado, hablaba de manera descarnada de todo lo que vivió con Antonio David Flores. «Se van a hacer públicos nuevos documentos en los que Rocío Jurado habla«, ha dicho Rocío Carrasco generando gran expectación ante el próximo programa. «48 documentos en los que narra Rocío Jurado lo que vivió con el ser«, ha añadido. Aunque esto no será lo único que verá la luz y así lo ha explicado en directo, donde ha detallado qué otro contenido promete dar muy pronto. «Mucha parte de mi familia que no se conoce también ha estado ahí, aunque fuera en la distancia. Antes de empezar a rodar ‘En el nombre de Rocío’ que es la otra parte de la historia para ver si así se puede llegar a entender por qué no tengo relación con mi familia mediática. Ahí se entenderá el motivo por el que no tengo relación con ellos», ha dicho.