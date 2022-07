Rocío Carrasco, sobre la muerte de Pedro Carrasco: «Me parece curioso que Raquel Mosquera dé tantas explicaciones»

Un nuevo episodio de ‘En el nombre de Rocío’ sigue revelando nuevos datos sobre Rocío Carrasco y sus relaciones con diferentes miembros de la familia Mohedano, con su padre, Pedro Carrasco, o la mujer de él, Raquel Mosquera. A lo largo de los años, la peluquera ha hablado largo y tendido de la mala relación que Rocío mantenía con su progenitor, de los conflictos que mantuvieron con la herencia e incluso, de que la empresaria le había engañado y se había aprovechado de ella. Ahora, Rocío Carrasco cuenta su versión de todo lo que se ha dicho a lo largo de estos años sobre Pedro Carrasco y Raquel Mosquera. El último episodio de la serie documental arranca con la muerte de Pedro Carrasco, que fallece a causa de una parada cardiorrespiratoria cuando se encontraba solo en su domicilio familiar. Carrasco revela que al boxeador no se le practica autopsia por decisión personal: «No se le practicó autopsia. Determinamos que no se le hiciera», dice. «Ella ha dicho que el médico forense no la pidió», continúa explicando. Y añade: «Raquel Mosquera puede decir misa. Que si yo hubiese pedido se le habría hecho supongo», desvela.